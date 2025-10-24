Cláudio Ramos faz revelação sobre a próxima gala do Secret Story: «Começa logo com...»

Cláudio Ramos fez um anúncio sobre a próxima gala do Secret Story 9 que está a gerar grande expectativa. Em direto no Dois às 10, o apresentador revelou detalhes sobre a gala do próximo domingo, que promete emoções fortes desde o arranque.
«Esta gala é especial: começa logo com alguém em risco», revelou Cláudio Ramos, levantando a curiosidade dos espectadores sobre o que estará prestes a acontecer na casa mais vigiada do país. Se as noites de domingo já deixam as emoções à flor da pele, a próxima promete ser marcante e memorável.
A gala do Secret Story 9 será transmitida no domingo, em horário nobre, e promete grandes reviravoltas, decisões inesperadas e momentos de pura tensão. Com a competição a aquecer, a noite promete ser uma das mais intensas desta edição.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País