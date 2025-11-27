Este é o presente de casamento mais inusitado que Cláudio Ramos já ofereceu: «Não me envergonho nada!»

Ao Minuto

17:41
Tensão na casa! Inês explode com Pedro: «Tudo o que lhe vier de mau à cabeça ele vai mandar» - Big Brother
06:51

17:27
«Está meio perdidinho»: Liliana acusa Dylan de mudar completamente por causa de Inês - Big Brother
02:46

17:22
«Não sei o que é que lhe dói»: Inês perde a paciência com Pedro - Big Brother
09:52

17:02
Liliana em lágrimas! Concorrente desaba após músicas atribuídas pelos colegas - Big Brother
07:56

16:53
Concorrentes atribuem músicas a Liliana e o resultado arranca uma gargalhada geral - Big Brother
09:01

16:31
Liliana ataca Ana sem filtros: «Eu nunca sei o que tu estás a sentir» - Big Brother
10:23

16:07
Três casas aos 29 anos: Este é o património de Dylan que deixou todos espantados - Big Brother

16:06
Fim da amizade? Pedro acusa Leandro de procurar atenções constantemente - Big Brother
03:04

16:01
«Não havia razão para este papelzinho de vítima»: Ana ‘desmascara’ Leandro - Big Brother
09:54

15:45
«Tem vergonha nessa cara. Sabes o que é coragem?»: Leandro lança farpas afiadas a Liliana - Big Brother
06:58

15:43
«Tu de original não tens nada»: Fábio pega-se com Leandro - Big Brother
08:30

15:19
Leandro vai contra Fábio e Liliana: «Quando eu me passar…» - Big Brother
04:17

15:15
Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador' - Big Brother

14:47
O impensável aconteceu: Dylan faz massagem relaxante a… Leandro - Big Brother
02:07

14:41
‘Bomba’ de ciúmes a caminho? Pedro desaperta soutien de Ana à frente de Marisa - Big Brother
01:54

14:40
Inês dá workshop de massagens e as duplas dão logo que falar. Sobretudo a de Pedro… - Big Brother
04:20

14:36
Discussão sem fim e ânimos exaltados: Decisão de Liliana continua a ser tema e Ana não perdoa - Big Brother
10:33

14:32
Liliana acabou a relação num «ato de coragem»? Concorrentes discordam e o caos instala-se - Big Brother
09:11

14:19
Leandro em picardia com os colegas: «Eu dou o exemplo (…) imitação barata» - Big Brother
03:40

14:17
Liliana: «O Pedro ficava melhor calado (…) se acha que vai ganhar por se meter no meio de um casal…» - Big Brother
02:03

14:14
Fábio para Liliana: «Tem valores e princípios para tentar destruir uma relação que estás a construir?» - Big Brother
04:09

14:12
Fábio e Liliana têm nova teoria: «Faz todo o sentido serem meios-irmãos» - Big Brother
06:56

14:06
Pedro sem arrependimentos: «Acabava por me ofuscar, tive que arregaçar as mangas e pôr-me ao trabalho» - Big Brother
03:58

14:04
Marisa sobre Dylan: «Arrependo-me de ter julgado o namoro dele com a Inês» - Big Brother
03:38

13:27
Fábio desculpa-se perante Bruna e mostra-se arrependido: «Coisas que eu te disse...» - Big Brother
03:24

Este é o presente de casamento mais inusitado que Cláudio Ramos já ofereceu: «Não me envergonho nada!»

  • Secret Story
  • Há 1h e 39min
Cláudio Ramos fez uma confissão inusitada que apanhou todos de surpresa. Veja de que se trata.

Cláudio Ramos fez uma confissão inusitada - sobre casamentos - que apanhou todos de surpresa! Esta quinta-feira, 27 de novembro, o casamento de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo esteve em análise nas Conversas de Café, do Dois às 10, e o apresentador fez um comentário caricato sobre os presentes de casamento.

«Eu dei muitos envelopes (de dinheiro) vazios. Eu não estou mesmo a brincar, estou mesmo a falar a sério. A mim, não me convidam para um casamento para eu dar presentes. Eu vou, se me apetecer, eu dou», começou por revelar Cláudio Ramos.

«Quando a sociedade incutia que eu tinha que dar presentes, eu comecei a perceber que o que se dava era um envelope e que ninguém via os envelopes. Eu dei dois envelopes vazios, eu não me envergonho nada de dizer», assumiu.

Pode ver aqui a conversa completa:

Apresentador da TVI comete inconfidência sobre João Monteiro e surpreende Cristina Ferreira

Cláudio Ramos 'encosta' Carolina Braga à parede: a resposta sobre Diogo Bordin que ninguém esperava

A confissão inesperada deste apresentador da TVI: «Chego aos 52 anos a saber onde mora o amor»

Irmão de Cláudio Ramos implacável com união de Liliana e Fábio: «Vai passar pelo mesmo que o Zé?»

Cristina Ferreira celebra aniversário de Cláudio Ramos com mensagem comovente: “Gosto mesmo dele”
Internada no hospital, Érica Silva recebe visita (e presente) de ex-concorrente improvável

Há 22 min
Concorrente de reality show sofre acidente insólito e viraliza nas redes

Há 1h e 0min
Na reta final da gravidez, Tatiana Boa Nova expõe comentários desagradáveis que tem recebido: «Não te fica bem...»

Há 1h e 0min
Nuno Markl: Cristina Ferreira reage às palavras polémicas de Gustavo Santos. E o que diz é marcante

Há 1h e 23min
Em férias paradisíacas, Fanny Rodrigues faz desabafo pesado: «Sobreviver a este ano é uma dádiva»

Há 2h e 11min
Fanny Rodrigues rende-se às Maldivas e emociona fãs: As melhores imagens aqui

Há 2h e 11min
A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

Ontem às 12:18
De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

30 set, 17:46
Três casas aos 29 anos: Este é o património de Dylan que deixou todos espantados

Há 1h e 52min
Alta tensão: Dylan e Bruno debaixo de fogo

25 nov, 09:44
Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador'

Há 2h e 44min
Internada no hospital, Érica Silva recebe visita (e presente) de ex-concorrente improvável

Há 22 min
Concorrente de reality show sofre acidente insólito e viraliza nas redes

Há 1h e 0min
Na reta final da gravidez, Tatiana Boa Nova expõe comentários desagradáveis que tem recebido: «Não te fica bem...»

Há 1h e 0min
Nuno Markl: Cristina Ferreira reage às palavras polémicas de Gustavo Santos. E o que diz é marcante

Há 1h e 23min
Este é o presente de casamento mais inusitado que Cláudio Ramos já ofereceu: «Não me envergonho nada!»

Há 1h e 39min
Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

25 nov, 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

25 nov, 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

25 nov, 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Ontem às 10:43
Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

25 nov, 18:25
Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

25 nov, 17:50
Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

25 nov, 15:39
Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

25 nov, 10:24
