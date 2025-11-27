Este é o presente de casamento mais inusitado que Cláudio Ramos já ofereceu: «Não me envergonho nada!»

De cortar a respiração: Cláudio Ramos mostra o corpo escultural em novas imagens cheias de ousadia

Cláudio Ramos fez uma confissão inusitada - sobre casamentos - que apanhou todos de surpresa! Esta quinta-feira, 27 de novembro, o casamento de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo esteve em análise nas Conversas de Café, do Dois às 10, e o apresentador fez um comentário caricato sobre os presentes de casamento.

«Eu dei muitos envelopes (de dinheiro) vazios. Eu não estou mesmo a brincar, estou mesmo a falar a sério. A mim, não me convidam para um casamento para eu dar presentes. Eu vou, se me apetecer, eu dou», começou por revelar Cláudio Ramos.

«Quando a sociedade incutia que eu tinha que dar presentes, eu comecei a perceber que o que se dava era um envelope e que ninguém via os envelopes. Eu dei dois envelopes vazios, eu não me envergonho nada de dizer», assumiu.