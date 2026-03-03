Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

O 'Dois às 10' desta segunda-feira tinha tudo para começar bem, com Filipe Delgado a abrir o programa com a sua energia e boa disposição. Mas Cristina Ferreira foi obrigada a dar uma notícia menos feliz sobre Cláudio Ramos.

O apresentador regressava hoje de férias, pronto para receber o terceiro classificado da 1ª Companhia, mas sentiu-se mal antes de entrar no ar e não conseguiu marcar presença no programa.

«Bem que dizem os astrólogos que este dia é o pior dia do ano», começou por referir Cristina Ferreira, contextualizando: «O Cláudio (Ramos) hoje chegava de férias, tudo incrível, espetacular, feliz e contente da vida porque ia estar comigo e com o Filipe (Delgado)».

A apresentadora continuou: «Cláudio Ramos veio na sua manhã, no seu carro, veio até aqui, estava tudo bem, até não estar. Está mal, está maldisposto, está com dor de cabeça, está quase a vomitar».

«Portanto o que é que aconteceu? Cláudio Ramos não está e Filipe está comigo (...) Mas ele saiu daqui e disse: «Tu diz ao Filipe que ele para a semana está cá outra vez», brincou a apresentadora.