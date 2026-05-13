Mais de seis mil ‘gostos’ e quase 200 comentários: O susto de Cláudio Ramos em direto que está viral

O final do programa Dois às 10 desta terça-feira ficou marcado por um momento inesperado protagonizado por Cláudio Ramos e que já está a tornar-se viral nas redes sociais.

Tudo aconteceu no habitual passatempo diário do formato da TVI, quando um telespectador acabou por ganhar o jackpot. A surpresa foi celebrada em direto com grande entusiasmo por Cristina Ferreira, mas Cláudio Ramos não estava minimamente preparado para o que ia acontecer.

No momento em que Cristina começou a gritar de felicidade e os foguetes de confetis rebentaram em estúdio, o apresentador assustou-se visivelmente, protagonizando uma reação espontânea que rapidamente conquistou os telespectadores.

O vídeo foi partilhado no Instagram oficial do programa e da TVI e está já a somar números impressionantes: mais de 6300 ‘gostos’ e quase 200 comentários em 24 horas.

O episódio acabou por tornar-se um dos assuntos mais comentados entre os fãs do formato matutino, reforçando a popularidade da dupla de apresentadores e a boa disposição que caracteriza o programa das manhãs da TVI.

Entre sustos, gargalhadas e muita animação, o momento promete continuar a circular nas redes sociais nos próximos dias.