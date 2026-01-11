Tesourinho! Cláudio Ramos mostra foto nunca antes vista do primeiro encontro com Cristina Ferreira

Uma nova “trend viral” está a inundar as redes sociais com fotos de 2016. Cláudio Ramos não quis ficar de fora e, também ele publicou, na tarde deste domingo, dia 11 de janeiro, um carrossel com fotografias desse ano. Num dos registos surge ao lado de Cristina Ferreira, naquela que diz ser a primeira vez que se viram.
A “trend viral” consiste em recordar 2016, que já foi há 10 anos, com fotografias tiradas nesse mesmo ano. Na legenda da publicação, Cláudio Ramos recordou o momento em que a fotografia foi tirada:
«Nunca tinha visto a Cristina Ferreira na vida ao vivo. Esta fotografia foi a primeira vez que estivemos pessoalmente, acho que num jantar organizado pela Adidas. Ainda acham que a vida não surpreende?!», escreveu o apresentador na sua página oficial de Instagram.
Veja aqui a fotografia: