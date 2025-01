Alerta desistência! Concorrente do Secret Story – Desafio Final surpreende ao anunciar saída repentina! Veja aqui quem foi!

O que aconteceu? Um dos concorrentes anunciou desistência esta noite na casa do Secret Story!

Um dos concorrentes anunciou desistência esta noite na casa do Secret Story! Mistério no ar: Quem decide abandonar a casa do Secret Story Desafio Final e qual foi o motivo da desistência?

Quem decide abandonar a casa do Secret Story Desafio Final e qual foi o motivo da desistência? Reações inesperadas! Concorrentes ficam em lágrimas e preocupados com a saída repentina.

Após dias de intensos desafios e convivência na casa mais vigiada do país, um dos concorrentes do Secret Story – Desafio Final tomou a decisão de desistir do programa e todos ficaram em choque.

A decisão foi comunicada durante a tarde de hoje durante o Diário com Maria Botelho Moniz, mas só mesmo no Especial do Secret Story com Cláudio Ramos é que foi partilhado o veredicto. Quem terá sido o concorrente a desistir? O suspense está no ar.

Veja aqui o momento mais esperado do Especial:

A atmosfera dentro da casa tem sido marcada por confrontos, alianças e revelações inesperadas, e a saída de David Maurício marcou os concorrentes e deixou todos em lágrimas! O concorrente revelou a Cláudio Ramos: «Não ia voltar para o buraco onde já estive...»