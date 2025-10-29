Nem o dinheiro escapa. Cláudio Ramos revela acidente e "culpa" a filha

Imagina Claudio Ramos com 17 anos? Espreite... não vai acreditar no que vai ver!

Cláudio Ramos é um pai extremoso e não o esconde. Esta quarta-feira, 29 de outubro, mesmo no fim da emissão do Dois às 10, o apresentador decidiu partilhar um episódio caricato que viveu recentemente, enquanto fazia uma tarefa doméstica: tirar roupa da máquina de lavar.

«Lavei no outro dia 100€ na máquina de lavar roupa, a nota estava dobrada em quatro mas eu consegui que ela se safasse. Duas notas de 50! Mas a culpa é da minha filha, a culpa foi dela, tinha que ter tirado aquilo dos bolsos», contou Cláudio, entre risos.

Divertida com a situação, Cristina Ferreira não deixou o colega escapar ileso e atirou que a culpa era, afinal, dele. De seguida, questionou: «Mas tu é que lavas a roupa da tua filha?», quis saber a apresentadora.

Cláudio Ramos explicou então que é um pai «muito extremoso» com a filha Leonor, de 21 anos.

«Eu sou um pai extremoso, levo-lhe as toalhas para a lavandaria e os lençóis e tudo (…). Levo-lhe as compras a casa, ah pois (…). Há um dia em que os filhos já não vão querer nada nosso, põe isso na cabeça! A gente tem que lhes fazer as coisas enquanto eles querem, porque qualquer dia vão por aí fora» partilhou o apresentador, visivelmente orgulhoso da relação próxima que mantém com a filha.