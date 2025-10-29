Nem o dinheiro escapa. Cláudio Ramos revela acidente e "culpa" a filha

Ao Minuto

17:15
Marisa dá pista a Ana sobre segredo? Veja o que aconteceu - Big Brother
03:07

Marisa dá pista a Ana sobre segredo? Veja o que aconteceu

16:25
Voz deixa aviso severo: «Se alguém voltar a fazê-lo, vou tomar medidas mais severas...» - Big Brother
10:17

Voz deixa aviso severo: «Se alguém voltar a fazê-lo, vou tomar medidas mais severas...»

16:13
Ordem da Voz acaba com comida escondida na casa - Big Brother
10:42

Ordem da Voz acaba com comida escondida na casa

15:59
Voz dá ‘puxão de orelhas’ aos concorrentes. Saiba o motivo - Big Brother
06:53

Voz dá ‘puxão de orelhas’ aos concorrentes. Saiba o motivo

15:41
Gritos, tensão e muitas acusações: Discussão entre Liliana e Ana sai fora do controlo - Big Brother
05:08

Gritos, tensão e muitas acusações: Discussão entre Liliana e Ana sai fora do controlo

15:29
Tensão na casa! Dylan rasga Liliana: «És uma falsa, és hipócrita, és tudo…» - Big Brother
03:19

Tensão na casa! Dylan rasga Liliana: «És uma falsa, és hipócrita, és tudo…»

15:20
«Ganha vergonha»: Ana perde a paciência com Pedro Jorge - Big Brother
03:27

«Ganha vergonha»: Ana perde a paciência com Pedro Jorge

15:08
Última Hora: Pedro Jorge, Leandro e Marisas recebem avião de apoio - Big Brother
02:39

Última Hora: Pedro Jorge, Leandro e Marisas recebem avião de apoio

14:23
Concorrentes arrasam Pedro Jorge e falam em ‘terrorismo’ na relação com Marisa - Big Brother
04:17

Concorrentes arrasam Pedro Jorge e falam em ‘terrorismo’ na relação com Marisa

13:51
Marisa Susana em lágrimas ao falar sobre o seu segredo - Big Brother
08:21

Marisa Susana em lágrimas ao falar sobre o seu segredo

12:46
Barraco. Raquel vira-se contra Marisa Susana: «Disse que tinha dentes amarelos» - Big Brother
04:44

Barraco. Raquel vira-se contra Marisa Susana: «Disse que tinha dentes amarelos»

12:17
Inédito: Liliana e Fábio recebem avião de apoio - Big Brother
01:55

Inédito: Liliana e Fábio recebem avião de apoio

12:04
Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada - Big Brother
02:26

Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada

11:38
Marisa Susana não tem dúvidas: As chapadas de Vera a Dylan foram bem dadas - Big Brother
02:57

Marisa Susana não tem dúvidas: As chapadas de Vera a Dylan foram bem dadas

11:37
Dylan perde a cabeça e arrasa Marisa Susana: «Estás a diminuir a tua idade mental» - Big Brother
04:27

Dylan perde a cabeça e arrasa Marisa Susana: «Estás a diminuir a tua idade mental»

11:19
«O Leandro quer gritar»: Marisa Susana farta-se da atitude do colega pela manhã - Big Brother
01:16

«O Leandro quer gritar»: Marisa Susana farta-se da atitude do colega pela manhã

11:12
Dylan, Raquel e Inês sem papas na língua:«É ridiculo» - Big Brother
06:40

Dylan, Raquel e Inês sem papas na língua:«É ridiculo»

10:53
Monólogos de Leandro: Revoltado, o concorrente fala sozinho - Big Brother
02:39

Monólogos de Leandro: Revoltado, o concorrente fala sozinho

10:51
A atitude de Pedro com a mulher que lhe valeu uma sanção pesada e um aviso de Cristina Ferreira - Big Brother

A atitude de Pedro com a mulher que lhe valeu uma sanção pesada e um aviso de Cristina Ferreira

10:46
Picardias pela manhã. Leandro dá conselho inesperado a Liliana: «Faz as malas e sai» - Big Brother
01:45

Picardias pela manhã. Leandro dá conselho inesperado a Liliana: «Faz as malas e sai»

10:37
Caos no pequeno-almoço: Leandro explode em conversa com Marisa Susana - Big Brother
01:31

Caos no pequeno-almoço: Leandro explode em conversa com Marisa Susana

10:31
«Tu és um cobarde!» Bruna grita com Pedro ao defender Marisa - Big Brother
02:35

«Tu és um cobarde!» Bruna grita com Pedro ao defender Marisa

10:26
Bruno e Marisa Susana no segundo confronto mais tenso desta edição. Isto é tudo o que precisa saber - Big Brother

Bruno e Marisa Susana no segundo confronto mais tenso desta edição. Isto é tudo o que precisa saber

10:22
«Não queres dar as chapadas agora!?»: Pedro mete-se no meio de Ana e Liliana, e Marisa discute com ele - Big Brother
07:30

«Não queres dar as chapadas agora!?»: Pedro mete-se no meio de Ana e Liliana, e Marisa discute com ele

10:16
As imagens que todos querem ver: Bruno ‘perde a cabeça’ com Marisa Susana por causa de... farinha - Big Brother

As imagens que todos querem ver: Bruno ‘perde a cabeça’ com Marisa Susana por causa de... farinha

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Nem o dinheiro escapa. Cláudio Ramos revela acidente e "culpa" a filha

  • Secret Story
  • Há 1h e 15min
Nem o dinheiro escapa. Cláudio Ramos revela acidente e "culpa" a filha - Big Brother

Cláudio Ramos partilhou um momento inusitado que viveu com a filha, e ainda um gesto que está a emocionar todos.

Cláudio Ramos é um pai extremoso e não o esconde. Esta quarta-feira, 29 de outubro, mesmo no fim da emissão do Dois às 10, o apresentador decidiu partilhar um episódio caricato que viveu recentemente, enquanto fazia uma tarefa doméstica: tirar roupa da máquina de lavar.

«Lavei no outro dia 100€ na máquina de lavar roupa, a nota estava dobrada em quatro mas eu consegui que ela se safasse. Duas notas de 50! Mas a culpa é da minha filha, a culpa foi dela, tinha que ter tirado aquilo dos bolsos», contou Cláudio, entre risos.

Divertida com a situação, Cristina Ferreira não deixou o colega escapar ileso e atirou que a culpa era, afinal, dele. De seguida, questionou: «Mas tu é que lavas a roupa da tua filha?», quis saber a apresentadora.

Cláudio Ramos explicou então que é um pai «muito extremoso» com  a filha Leonor, de 21 anos.

«Eu sou um pai extremoso, levo-lhe as toalhas para a lavandaria e os lençóis e tudo (…). Levo-lhe as compras a casa, ah pois (…). Há um dia em que os filhos já não vão querer nada nosso, põe isso na cabeça! A gente tem que lhes fazer as coisas enquanto eles querem, porque qualquer dia vão por aí fora» partilhou o apresentador, visivelmente orgulhoso da relação próxima que mantém com a filha.

Relacionados

Cláudio Ramos faz revelação sobre a próxima gala do Secret Story: «Começa logo com...»

«Pensámos o pior»: Cláudio Ramos revela pormenores inesperados sobre o desaparecimento da irmã

Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Cláudio Ramos e Flávio Furtado reconciliam-se em direto: «Se a tua consciência fica mais tranquila...»

Em pleno direto: Zé, ex-noivo de Liliana, recebe convite inédito de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos
Temas: Cláudio Ramos Filha Leonor

Fora da Casa

Solteiro, Zé foi visto com famosa atriz portuguesa. E não foi a única

Solteiro, Zé foi visto com famosa atriz portuguesa. E não foi a única

Há 17 min
Bernardo Sousa celebra conquista marcante: e Bruna Gomes não fica indiferente

Bernardo Sousa celebra conquista marcante: e Bruna Gomes não fica indiferente

Há 25 min
Catarina Miranda muda radicalmente de visual - e está mais arrojada do que nunca

Catarina Miranda muda radicalmente de visual - e está mais arrojada do que nunca

Há 1h e 15min
Jéssica Vieira mostra nova silhueta e revela o segredo da transformação física

Jéssica Vieira mostra nova silhueta e revela o segredo da transformação física

Há 1h e 15min
João Monteiro reage a partilha de Cristina Ferreira. O comentário que está a dar que falar

João Monteiro reage a partilha de Cristina Ferreira. O comentário que está a dar que falar

Há 2h e 13min
Noiva em breve? Cristina Ferreira é surpreendida em direto e o momento torna-se viral

Noiva em breve? Cristina Ferreira é surpreendida em direto e o momento torna-se viral

Há 2h e 28min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada
02:26

Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada

Hoje às 12:04
«Não queres dar as chapadas agora!?»: Pedro mete-se no meio de Ana e Liliana, e Marisa discute com ele
07:30

«Não queres dar as chapadas agora!?»: Pedro mete-se no meio de Ana e Liliana, e Marisa discute com ele

Hoje às 10:22
O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso
02:36

O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso

Hoje às 09:37
Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Hoje às 11:14
Concorrentes arrasam Pedro Jorge e falam em ‘terrorismo’ na relação com Marisa
04:17

Concorrentes arrasam Pedro Jorge e falam em ‘terrorismo’ na relação com Marisa

Há 3h e 11min
Ver Mais

Notícias

Solteiro, Zé foi visto com famosa atriz portuguesa. E não foi a única

Solteiro, Zé foi visto com famosa atriz portuguesa. E não foi a única

Há 17 min
Bernardo Sousa celebra conquista marcante: e Bruna Gomes não fica indiferente

Bernardo Sousa celebra conquista marcante: e Bruna Gomes não fica indiferente

Há 25 min
Nem o dinheiro escapa. Cláudio Ramos revela acidente e "culpa" a filha

Nem o dinheiro escapa. Cláudio Ramos revela acidente e "culpa" a filha

Há 1h e 15min
Catarina Miranda muda radicalmente de visual - e está mais arrojada do que nunca

Catarina Miranda muda radicalmente de visual - e está mais arrojada do que nunca

Há 1h e 15min
Jéssica Vieira mostra nova silhueta e revela o segredo da transformação física

Jéssica Vieira mostra nova silhueta e revela o segredo da transformação física

Há 1h e 15min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Ontem às 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

27 out, 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

27 out, 14:51
A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

27 out, 10:21
Ver Mais Outros Sites