Depois do desaparecimento e do internamento, Cláudio Ramos recebe boas notícias sobre a irmã

A irmã de Cláudio Ramos gerou grande preocupação depois de ter desaparecido durante alguns dias. Iara acabou por ser encontrada num hospital em Madrid, e agora está finalmente de regresso a casa.

A notícia foi confirmada por Luís Nascimento, vencedor do Secret Story 4 e irmão de Cláudio e Iara. «Já teve alta. Mas não posso adiantar mais nada. Ela agora é livre de dizer o que quer, é com ela agora. Ela já está bem, está tudo bem e é só o que posso dizer. São boas notícias», disse, em declarações à revista TV 7 Dias.

«Pensámos o pior»: Cláudio Ramos revela pormenores inesperados sobre o desaparecimento da irmã

Cláudio Ramos abriu o coração e partilhou, em direto no programa Dois às 10 de 20 de outubro, o drama vivido pela sua família após o desaparecimento da irmã, Iara Ramos Nascimento. O apresentador recordou os momentos de aflição e incerteza que se seguiram à notícia, revelando detalhes do que aconteceu e como tudo se desenrolou até ao reencontro.

Cláudio começou por contar como ele e os irmãos reagiram ao perceber que algo não estava bem: «Tornou-se a situação mais complicada quando eu e os meus irmãos entrámos na casa dela e percebemos que tinha deixado o telemóvel, o jantar no fogão... umas certas características que nos levavam a pensar o pior. Nesse dia fizemos queixa à polícia, demorámos algum tempo, demorámos quatro dias, porque eu, na verdade, tinha medo de tornar tudo público. E ela é uma mulher com 47 anos, podia ter ido e vindo, é perfeitamente normal.»

A decisão de partilhar o desaparecimento nas redes sociais só aconteceu mais tarde, depois de um conselho das autoridades: «No sábado decidimos partilhar publicamente, fizemo-lo. fui aconselhado a fazê-lo pelas autoridades, levava uma reação maior.»

O apresentador contou ainda como chegou a notícia que todos esperavam: «Dias depois, no domingo à tarde, foi identificada a matrícula do carro da minha irmã em Madrid. Depois foi identificada uma mulher, bem mais tarde, portuguesa, que estava internada numa clínica psiquiátrica e, com prova de voz, que era a única forma que se tinha de fazer, chegámos à conclusão que era a minha irmã. Ela está em Madrid, está bem, está segura, está no sítio onde tem de estar agora e, com tempo, vamos tentar perceber o que é que aconteceu e como é que aconteceu.»

O reencontro com a irmã pôs fim a dias de angústia para a família Ramos, que viveu momentos de grande incerteza. Agora, com Iara em segurança e sob acompanhamento, Cláudio Ramos garante que o foco está em apoiar a irmã e compreender as circunstâncias que levaram ao desaparecimento.