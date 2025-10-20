«Pensámos o pior»: Cláudio Ramos revela pormenores inesperados sobre o desaparecimento da irmã

Ao Minuto

17:40
A maioria decide: Está eleita a nova líder das limpezas da casa - Big Brother
04:43

A maioria decide: Está eleita a nova líder das limpezas da casa

17:32
Marisa aposta no marido para chefe de limpezas e a amiga não contém a reação - Big Brother
02:10

Marisa aposta no marido para chefe de limpezas e a amiga não contém a reação

17:28
«Foste buscar a mãe dela outra vez, foste buscar a família!»: Marisa Susana entra em defesa de Liliana - Big Brother
02:33

«Foste buscar a mãe dela outra vez, foste buscar a família!»: Marisa Susana entra em defesa de Liliana

17:25
Marisa Susana 'não tem capacidade' para ser líder das limpezas? Rui faz 'ataque cerrado' à concorrente - Big Brother
02:22

Marisa Susana 'não tem capacidade' para ser líder das limpezas? Rui faz 'ataque cerrado' à concorrente

17:23
Secret Story: Cristina Ferreira reage ao momento que deixou o País em choque - Big Brother

Secret Story: Cristina Ferreira reage ao momento que deixou o País em choque

17:06
A Voz sugere nova líder de limpezas da casa e o povo reage: É um não redondo? - Big Brother
04:25

A Voz sugere nova líder de limpezas da casa e o povo reage: É um não redondo?

17:01
Marisa Susana retira 500 euros à rival? As caras e caretas da visada saltam à vista - Big Brother
02:19

Marisa Susana retira 500 euros à rival? As caras e caretas da visada saltam à vista

16:32
Picardias acabam mal... quando Bruna faz gesto a imitar Leandro - Big Brother
02:04

Picardias acabam mal... quando Bruna faz gesto a imitar Leandro

16:24
«Eu não ando aqui às vossas ordens»: O saco de amendoins que instalou o caos entre Leandro e a casa - Big Brother
07:59

«Eu não ando aqui às vossas ordens»: O saco de amendoins que instalou o caos entre Leandro e a casa

16:11
«Também no meio da m***...»: Liliana aponta VT que diz que 'vai dar que falar' - Big Brother
02:08

«Também no meio da m***...»: Liliana aponta VT que diz que 'vai dar que falar'

16:03
Concorrentes assustam-se com barulhos vindos do exterior: «Andam a mandar pedras» - Big Brother
01:05

Concorrentes assustam-se com barulhos vindos do exterior: «Andam a mandar pedras»

15:29
Pedro é um 'badameco' nas mãos de Liliana? Marisa parece achar que sim - Big Brother
03:43

Pedro é um 'badameco' nas mãos de Liliana? Marisa parece achar que sim

15:27
«Não te vou procurar mais»: Pedro Jorge faz aviso à mulher Marisa - Big Brother
03:02

«Não te vou procurar mais»: Pedro Jorge faz aviso à mulher Marisa

15:00
O assunto do momento: Veja as imagens completas do conflito entre Vera e Dylan - Big Brother
17:13

O assunto do momento: Veja as imagens completas do conflito entre Vera e Dylan

14:58
Sem ultrapassar o segredo de Fábio, Liliana passa o dia com ciúmes de Vera - Big Brother
08:32

Sem ultrapassar o segredo de Fábio, Liliana passa o dia com ciúmes de Vera

14:56
Marisa Susana incrédula: «Ele disse que eu tinha sarna!?» - Big Brother
03:41

Marisa Susana incrédula: «Ele disse que eu tinha sarna!?»

14:46
Liliana para Fábio: «Quem me garante que não tens ninguém lá fora?» - Big Brother
06:33

Liliana para Fábio: «Quem me garante que não tens ninguém lá fora?»

14:40
Afinal, Vera está ou não dentro da casa? Nós explicamos-lhe tudo - Big Brother

Afinal, Vera está ou não dentro da casa? Nós explicamos-lhe tudo

14:35
Liliana confronta Fábio por causa de atitudes com Vera: «Ainda te ris na minha cara» - Big Brother
06:57

Liliana confronta Fábio por causa de atitudes com Vera: «Ainda te ris na minha cara»

14:06
O comunicado 'de Vera' sobre a polémica com Dylan: «Não me orgulho, mas não me envergonho» - Big Brother

O comunicado 'de Vera' sobre a polémica com Dylan: «Não me orgulho, mas não me envergonho»

13:45
Polémica com Vera é notícia no TVI Jornal: Tudo sobre o assunto mais comentado do momento - Big Brother
01:54

Polémica com Vera é notícia no TVI Jornal: Tudo sobre o assunto mais comentado do momento

13:03
Ana Cristina atira a Liliana: «Vais aproveitar agora para lhe dar o pontapé no cu que tanto querias» - Big Brother
07:04

Ana Cristina atira a Liliana: «Vais aproveitar agora para lhe dar o pontapé no cu que tanto querias»

12:56
Liliana disfarça-se de palhaço: «É a figura que eu fiz este tempo todo» - Big Brother
04:26

Liliana disfarça-se de palhaço: «É a figura que eu fiz este tempo todo»

12:12
Depois de discutirem, Liliana e Fábio ficam em clima íntimo de mão dadas - Big Brother
02:04

Depois de discutirem, Liliana e Fábio ficam em clima íntimo de mão dadas

12:08
Joana revela quem quer que vença o «Secret Story 9» - Big Brother
04:56

Joana revela quem quer que vença o «Secret Story 9»

«Pensámos o pior»: Cláudio Ramos revela pormenores inesperados sobre o desaparecimento da irmã

  • Secret Story
  • Há 1h e 41min
«Pensámos o pior»: Cláudio Ramos revela pormenores inesperados sobre o desaparecimento da irmã - Big Brother

Durante a emissão do Dois às 10 desta segunda-feira, 20 de outubro, Cláudio Ramos revelou novos detalhes sobre o desaparecimento da irmã, Iara Ramos Nascimento. O apresentador descreveu como a família viveu o momento de aflição e explicou o que levou à descoberta do paradeiro da irmã em Madrid.

Cláudio Ramos abriu o coração e partilhou, em direto no programa Dois às 10 desta segunda-feira, 20 de outubro, o drama vivido pela sua família após o desaparecimento da irmã, Iara Ramos Nascimento. O apresentador recordou os momentos de aflição e incerteza que se seguiram à notícia, revelando detalhes do que aconteceu e como tudo se desenrolou até ao reencontro.

Cláudio começou por contar como ele e os irmãos reagiram ao perceber que algo não estava bem: «Tornou-se a situação mais complicada quando eu e os meus irmãos entrámos na casa dela e percebemos que tinha deixado o telemóvel, o jantar no fogão... umas certas características que nos levavam a pensar o pior. Nesse dia fizemos queixa à polícia, demorámos algum tempo, demorámos quatro dias, porque eu, na verdade, tinha medo de tornar tudo público. E ela é uma mulher com 47 anos, podia ter ido e vindo, é perfeitamente normal.»

A decisão de partilhar o desaparecimento nas redes sociais só aconteceu mais tarde, depois de um conselho das autoridades: «No sábado decidimos partilhar publicamente, fizemo-lo. fui aconselhado a fazê-lo pelas autoridades, levava uma reação maior.»

O apresentador contou ainda como chegou a notícia que todos esperavam: «Dias depois, no domingo à tarde, foi identificada a matrícula do carro da minha irmã em Madrid. Depois foi identificada uma mulher, bem mais tarde, portuguesa, que estava internada numa clínica psiquiátrica e, com prova de voz, que era a única forma que se tinha de fazer, chegámos à conclusão que era a minha irmã. Ela está em Madrid, está bem, está segura, está no sítio onde tem de estar agora e, com tempo, vamos tentar perceber o que é que aconteceu e como é que aconteceu.»

O reencontro com a irmã pôs fim a dias de angústia para a família Ramos, que viveu momentos de grande incerteza. Agora, com Iara em segurança e sob acompanhamento, Cláudio Ramos garante que o foco está em apoiar a irmã e compreender as circunstâncias que levaram ao desaparecimento.

Veja aqui o momento: 

 

