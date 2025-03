Cláudio Ramos indica «uma justa vencedora» para o Desafio Final: «Acho-lhe graça!» Saiba quem

No Dois às 10, Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim juntaram-se a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos para comentar a última gala do Secret Story - Desafio Final.

Depois de assistirem a uma VT de um confessionário da noite anterior, Cláudio Ramos reagiu à postura de uma das concorrentes, agora semifinalista: «Ela é uma justa vencedora (...) acho-lhe graça!» O apresentador falava de Joana Diniz, que tem vindo a protagonizar inúmeros momentos hilariantes desde que o programa começou.

Mas Cláudio não ficou por aqui e revelou até que votou em três concorrentes para ficar!

Veja o vídeo e saiba quem:

Neste mesmo dia, Tiago Rufino, expulso do Secret Story - Desafio Final, esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, para fazer o balanço da sua experiência na casa.

O vencedor da Casa dos Segredos 7 recordou a sua participação há 7 anos atrás, em que entrou com o ex-marido, Luan Tiófilo. Esta sua relação voltou a ser tema no início do Desafio Final, quando Gabriel Sousa insinuou que Luan lhe tinha mandado mensagens privadas, enquanto ainda estavam casados.

Agora que saiu do programa, Tiago pode esclarecer tudo e fez algumas revelações! Segundo relatou aos apresentadores, Luan enviou-lhe uma mensagem horas depois da sua saída, para explicar tudo. «Não era nada de mal» começou por dizer Tiago, mas depois entrou em detalhes nas mensagens trocadas por Gabriel e o ex-marido: «Esticava-se um bocadinho».

Veja o momento e saiba tudo o que Gabriel Sousa e Luan Tiófilo disseram um ao outro:

Não se esqueça que já pode votar para escolher o vencedor do Desafio Final!

DANIELA SANTOS - 761 20 20 04

INÊS MORAIS - 761 20 20 08

IURY MELLANY - 761 20 20 09

JOANA DINIZ - 761 20 20 10

MIGUEL VICENTE - 761 20 20 22

BRUNO CARVALHO - 761 20 20 23