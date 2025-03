Cláudio Ramos confronta João Ricardo em plena gala: «Namora ou não namora com a Márcia?»

A mulher de que todos falam. Estas são as fotos mais poderosas de Márcia Soares

Na gala final do Secret Story – Desafio Final, que ficou marcada pela vitória de Inês Morais, foi repleta de momentos marcantes e situações que dão que falar. Uma delas esteve relacionada com João Ricardo, que assistia à gala na plateia, junto aos ex-concorrentes desta edição.

Cláudio Ramos entrevistava Daniela Santos, quando reparou na presença do ex-concorrente, aproveitando a oportunidade para o questionar sobre o assunto do momento: Há ou não romance com Márcia Soares?

«Então apareceram umas fotografias?» começou por perguntar o apresentador em tom de brincadeira, mas acabou depois por ser mais direto: «Namora ou não namora com a Márcia? Está a dar uns beijinhos à Márcia ou não está a dar uns beijinhos à Márcia?»

Veja o vídeo e descubra as respostas:

Houve ainda outro momento hilariante, em que Joana Diniz deixa um recado sugestivo a João Ricardo: «Se ele tiver com os pés calçados, ele que diga à amiga que tem de gostar de mim!»

Veja a reação de João Ricardo:

