Cláudio Ramos sem papas na língua com João Ricardo: «Deixe-me dizer-lhe uma coisa que...»

A Gala do Secret Story - Desafio Final está com as emoções todas ao rubro. O apresentador Cláudio Ramos voltou a intervir e desta vez com João Ricardo.

«Deixe-me dizer-lhe uma coisa que me ficou entalada ontem...»

O apresentador começou o seu discurso desta forma para explicar ao concorrente que a presença dos convidados nas Galas é totalmente justificada e que quem aparece lá sabe o que lá vai fazer. Cláudio Ramos estava a referir-se à presença de Agnes Arabela e Diana Lopes no Salão de Chá na gala de sábado à noite.

Na Gala de sábado à noite, João Ricardo foi bastante criticado por Agnes Arabela e não gostou de ouvir. Agnes referiu que João Ricardo tinha atitudes narcisistas e que praticamente não aparecia no jogo. Veja o momento,

No pós Gala, João Ricardo admitiu que ficou muito irritado com Agnes Arabela referindo que ela foi ao programa proferir mentiras a seu respeito e pondo palavras na sua boca que ele não disse.

Espreite o momento aqui,