O que tem a dizer filha de Cláudio Ramos ao regresso do pai ao Big Brother?

Reação especial: Cláudio Ramos revelou a resposta da filha ao saber que será o apresentador do Big Brother 2025.

Cláudio Ramos revelou a resposta da filha ao saber que será o apresentador do Big Brother 2025. Momento emocionante: O apresentador partilhou a sua felicidade e não escondeu a emoção ao falar sobre o novo desafio.

Cláudio Ramos foi confirmado como apresentador do Big Brother 2025 e partilhou um momento especial com a sua filha, Leonor, sobre esta novidade.

O apresentador partilhou no domingo, 9 de março, um balanço da sua semana e acabou por revelar a reação da filha à grande notícia: «Que disse a minha filha disto? Que só tenho de estar feliz! E estou».

Além de abordar a sua preparação para o novo desafio, o apresentador da TVI revelou ainda alguns detalhes do seu quotidiano, desde as escolhas gastronómicas aos treinos para o verão e o estilo de vida que tem vindo a levar.

Entre confissões e reflexões, Cláudio Ramos garantiu que está motivado para mais uma grande edição do Big Brother que marca os 25 anos do formato. A grande estreia é já no dia 23 de março.

O Big Brother 2025 promete muitas surpresas e, com Cláudio Ramos ao leme, a expectativa do público já está em alta.