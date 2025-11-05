Cláudio Ramos recebe um aviso inesperado em direto após taróloga prever o seu futuro amoroso

Na manhã desta quarta-feira, 5 de novembro, o programa Dois às 10, da TVI, contou com mais um momento curioso entre os apresentadores e uma das convidadas da emissão. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam Lídia, antiga participante da atual edição do Secret Story 9, que se apresentou no matutino como taróloga e terapeuta espiritual.

Durante a conversa, a convidada foi desafiada por Cláudio Ramos a fazer uma leitura das cartas sobre a sua vida sentimental. Sem hesitar, Lídia começou por apontar que o apresentador deveria «desmistificar certas coisas a nível sentimental» e libertar-se de «bloqueios mentais» relacionados com experiências passadas. Segundo a taróloga, o comunicador tem «tendência a encontrar pessoas compatíveis a nível amoroso», mas também a «iludir-se muito rapidamente», o que pode tornar-se prejudicial.

A leitura não ficou por aí. Lídia previu ainda que alguém poderá cruzar-se com o apresentador nos próximos meses: «Eu vejo alguém que já está ou está a vir para a sua vida nos próximos três, quatro meses, mas somente com a intenção sexual», afirmou, acrescentando que «se for de acordo de ambos ser só esta parte está tudo bem, o problema é quando um se envolve mais».

Entre risos, Cláudio Ramos reagiu ao que ouviu com uma pergunta espirituosa: «Sou um objeto… um objeto. Então e o que faço ao que tenho agora?» A taróloga não tardou em responder, deixando um conselho final: «Cuidado com ilusões, é só isso que eu tenho a dizer!»

O momento foi recebido com boa disposição em estúdio, misturando humor, curiosidade e previsões sobre o futuro amoroso do apresentador.