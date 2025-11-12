Irmão de Cláudio Ramos implacável com união de Liliana e Fábio: «Vai passar pelo mesmo que o Zé?»

A relação de Fábio e Liliana está envolvida em polémicas desde o início, ou não tivesse ela entrado na casa do Secret Story 9, noiva de um homem que nunca chegou a ser concorrente e com quem terminou tudo tempos depois.

São muitas as opiniões sobre este tema e a mais recente vem de uma cara bem conhecida dos portugueses: Luís Nascimento, irmão do apresentador Cláudio Ramos e ex-concorrente (e vencedor) do Secret Story, que se manifestou nas redes sociais.

«A situação é caótica, dá vontade de rir porque é absurdo, mas também dá vontade de chorar porque vai doer um bocado no fim… e ainda por cima ele nem é mau rapaz. Será que quando chegar cá fora não vai passar pelo mesmo que o Zé?», escreveu nas stories do Instagram.

Veja a partilha em baixo: