Surpresa! Cláudio Ramos vê «química» entre Márcia Soares e João Ricardo e revela: «A Márcia, até posso confessar...»

Cláudio Ramos garantiu que há «uma química gigante» entre Márcia Soares e João Ricardo.

O apresentador surpreendeu com revelações inéditas sobre os ex-concorrentes.

Cláudio Ramos garantiu que há química entre Márcia Soares e João Ricardo e fez revelações inéditas sobre uma conversa que teve com a ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora do Secret Story - Desafio Final.

Tudo aconteceu no programa «Dois às 10», quando João Ricardo - que desistiu esta segunda-feira do Desafio Final - falou sobre os motivos da desistência e esclareceu os rumores de uma possível relação com Márcia, negando tudo.

Apesar disso, Cláudio Ramos afirmou: «Mas pode haver (algo entre João e Márcia), a gente nunca sabe o dia de amanhã. Que existiu entre eles uma química gigante, existiu. Eu sou espectador e sei perfeitamente que eles vieram comentar um programa e havia uma química gigante, a equipa toda reparou, notava-se. E mais não posso dizer».

«E a Márcia até posso confessar que me disse para mandar um beijinho para ele, vou mais longe, até lhe perguntei: “Márcia, incomoda-te que eu brinque com ele e com a Joaninha?”. E ela: “Não! Ele que brinque o máximo possível com a Joaninha, que ele está a divertir-se muito, que se divirta o máximo possível”. Eu não podia dizer mais do que isto», revelou o apresentador.

Cristina Ferreira sugeriu depois convidar os dois ex-concorrentes para um pequeno-almoço: «Assim a gente vê logo a química em direto», atirou. Cláudio Ramos gostou da ideia e insistiu: «Química têm de certeza absoluta, e não fui só eu que disse, muita gente disse. E ele sabe que é verdade, porque me chamaram à atenção. Aconteça o que acontecer, sejam felizes. São novos, bonitos, frescos, têm coisas em comum, então não vai ser».