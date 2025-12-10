Cláudio Ramos comete inconfidência sobre apresentadora da TVI

Ao Minuto

12:54
Segredo em risco! Ana partilha com Inês palpite certeiro para Pedro - Big Brother
03:11

Segredo em risco! Ana partilha com Inês palpite certeiro para Pedro

12:52
Ana revela estratégia infalível para esconder o segredo: E envolve Pedro - Big Brother
03:11

Ana revela estratégia infalível para esconder o segredo: E envolve Pedro

12:49
«Se isso foi encenado, são uns reis»: Ana cada vez mais próxima dos segredos do casal - Big Brother
04:29

«Se isso foi encenado, são uns reis»: Ana cada vez mais próxima dos segredos do casal

12:42
«És um mero cromo repetido»: Ana ‘arrasa’ Leandro - Big Brother
03:58

«És um mero cromo repetido»: Ana ‘arrasa’ Leandro

12:34
Será o "fim da linha"? Concorrente vai usar Buzz Grátis para desvendar o segredo de Pedro - Big Brother
04:03

Será o "fim da linha"? Concorrente vai usar Buzz Grátis para desvendar o segredo de Pedro

12:23
Os alarmes vão voltar a soar! Concorrente ganha Buzz Grátis e o casal corre alto risco - Big Brother
02:22

Os alarmes vão voltar a soar! Concorrente ganha Buzz Grátis e o casal corre alto risco

12:03
Farta dos "haters", família de Liliana emite comunicado explosivo: «Para mal de muitos...» - Big Brother

Farta dos "haters", família de Liliana emite comunicado explosivo: «Para mal de muitos...»

11:36
Pedro exalta-se com Leandro e os dois amigos discutem: «Olha as ameaças» - Big Brother
09:00

Pedro exalta-se com Leandro e os dois amigos discutem: «Olha as ameaças»

10:57
Ana cada vez mais certa do segredo de Pedro e Marisa: «Vocês dois...» - Big Brother
03:30

Ana cada vez mais certa do segredo de Pedro e Marisa: «Vocês dois...»

10:46
Leandro discute e Pedro Jorge diz nas costas: «Cansado e repetitivo» - Big Brother
11:31

Leandro discute e Pedro Jorge diz nas costas: «Cansado e repetitivo»

10:29
«És o milagre da tua aldeia» Pedro acerta em cheio no segredo de Ana - Big Brother
02:22

«És o milagre da tua aldeia» Pedro acerta em cheio no segredo de Ana

10:26
Concorrentes em alvoroço com nova pista: «Até arrepia» - Big Brother
08:00

Concorrentes em alvoroço com nova pista: «Até arrepia»

10:14
Surge uma nova pista na casa: Liliana não tem dúvidas do que se trata - Big Brother
06:56

Surge uma nova pista na casa: Liliana não tem dúvidas do que se trata

00:52
Pós Especial: Pedro Jorge e Marisa estão a jogar um contra o outro? - Big Brother
02:41

Pós Especial: Pedro Jorge e Marisa estão a jogar um contra o outro?

00:46
Um momento hilariante que quase levou Pedro a ter um "fanico". O motivo? A cama de Liliana e Fábio - Big Brother
03:33

Um momento hilariante que quase levou Pedro a ter um "fanico". O motivo? A cama de Liliana e Fábio

00:42
Beijos sem fim: Após desavença, Pedro Jorge surpreende Marisa - Big Brother
02:39

Beijos sem fim: Após desavença, Pedro Jorge surpreende Marisa

00:38
«Se eu estivesse do lado oposto do Leandro, eu não aguentava...»: Marisa fala do amigo e surpreende - Big Brother
04:16

«Se eu estivesse do lado oposto do Leandro, eu não aguentava...»: Marisa fala do amigo e surpreende

00:32
Boicote à liderança: Esta concorrente recusou ir para a cozinha e os gritos reinaram na casa - Big Brother
03:42

Boicote à liderança: Esta concorrente recusou ir para a cozinha e os gritos reinaram na casa

00:26
O Rei manda: Marisa queixa-se da tarefa atribuída por Leandro e leva resposta torta - Big Brother
03:52

O Rei manda: Marisa queixa-se da tarefa atribuída por Leandro e leva resposta torta

00:22
Estes dois concorrentes 'rasgam' a última liderança de Leandro, mas depois... votam nele - Big Brother
05:31

Estes dois concorrentes 'rasgam' a última liderança de Leandro, mas depois... votam nele

23:59
Após pressão da casa, Leandro revela quem é para si a pessoa mais atraente da casa. E não é uma mulher - Big Brother
01:36

Após pressão da casa, Leandro revela quem é para si a pessoa mais atraente da casa. E não é uma mulher

23:35
«Vais ser desmascarado até ao fim!»: Liliana grita para Leandro e este... goza com o motivo - Big Brother
03:42

«Vais ser desmascarado até ao fim!»: Liliana grita para Leandro e este... goza com o motivo

23:03
«Para dizeres aquilo, mais vale estares calada»: Pedro discute com Marisa assim que o nome Marisa Susana vem ao de cima - Big Brother
03:45

«Para dizeres aquilo, mais vale estares calada»: Pedro discute com Marisa assim que o nome Marisa Susana vem ao de cima

22:31
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste» - Big Brother
08:42

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

22:26
Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!» - Big Brother
05:02

Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!»

Cláudio Ramos comete inconfidência sobre apresentadora da TVI

Cláudio Ramos comete inconfidência sobre apresentadora da TVI - Big Brother

Cláudio Ramos arrancou gargalhadas ao revelar um “segredo” divertido sobre Maria Cerqueira Gomes durante o programa “Há Festa no Hospital”, na TVI. Saiba o que aconteceu aos bastidores.

A tarde desta terça-feira, no Hospital Dona Estefânia, ficou marcada pela boa disposição que atravessou a emissão especial do programa “Há Festa no Hospital”, da TVI. Entre música, sorrisos e momentos emocionantes, houve também espaço para uma inconfidência bem divertida… com Maria Cerqueira Gomes no centro da história.

Enquanto anunciava os convidados musicais, a apresentadora comentou: “Vem o José Malhoa que traz as flores do Porto.”

O que Maria não esperava era que Cláudio Ramos não deixasse a oportunidade escapar. Sempre atento — e com o sentido de humor apurado — o apresentador apressou-se a explicar que o cantor não era, originalmente, o responsável pelas flores.

Primeiro, brincou: “Eu fui de manhã colocar as cadeiras.” Mas rapidamente passou ao que chamou de um pequeno “segredo” dos bastidores.

Com ar cúmplice, revelou: “A Maria Cerqueira Gomes teria de trazer as flores da festa, do Porto. Só que se esqueceu que vinha de avião.”

O desfecho arrancou gargalhadas tanto no estúdio como entre a equipa: “Então veio de avião e as flores ficaram no Porto.”

Veja o vídeo.

 

Um momento leve e espontâneo, típico da química entre os dois apresentadores, que voltou a mostrar porque é que Cláudio e Maria são uma das duplas mais queridas da televisão portuguesa: transparência, humor e uma cumplicidade que conquista todos os dias os espectadores.

