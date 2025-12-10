Cláudio Ramos comete inconfidência sobre apresentadora da TVI

De cortar a respiração: Cláudio Ramos mostra o corpo escultural em novas imagens cheias de ousadia

A tarde desta terça-feira, no Hospital Dona Estefânia, ficou marcada pela boa disposição que atravessou a emissão especial do programa “Há Festa no Hospital”, da TVI. Entre música, sorrisos e momentos emocionantes, houve também espaço para uma inconfidência bem divertida… com Maria Cerqueira Gomes no centro da história.

Enquanto anunciava os convidados musicais, a apresentadora comentou: “Vem o José Malhoa que traz as flores do Porto.”

O que Maria não esperava era que Cláudio Ramos não deixasse a oportunidade escapar. Sempre atento — e com o sentido de humor apurado — o apresentador apressou-se a explicar que o cantor não era, originalmente, o responsável pelas flores.

Primeiro, brincou: “Eu fui de manhã colocar as cadeiras.” Mas rapidamente passou ao que chamou de um pequeno “segredo” dos bastidores.

Com ar cúmplice, revelou: “A Maria Cerqueira Gomes teria de trazer as flores da festa, do Porto. Só que se esqueceu que vinha de avião.”

O desfecho arrancou gargalhadas tanto no estúdio como entre a equipa: “Então veio de avião e as flores ficaram no Porto.”

Veja o vídeo.

Um momento leve e espontâneo, típico da química entre os dois apresentadores, que voltou a mostrar porque é que Cláudio e Maria são uma das duplas mais queridas da televisão portuguesa: transparência, humor e uma cumplicidade que conquista todos os dias os espectadores.