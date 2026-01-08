Apresentador da TVI deixa seguidores em lágrimas com pergunta arrepiante após morte de Maycon Douglas

Após o anúncio da morte prematura de Maycon Douglas, aos 25 anos, têm sido várias as mensagens de homenagem e reflexão partilhadas por figuras públicas portuguesas. Cláudio Ramos não foi exceção e deixou os seguidores em profunda reflexão.

O apresentador partilhou, nas suas redes sociais, uma publicação com fundo completamente preto onde colocou uma questão aos seus seguidores: «E o Amor. Para onde vai quando morre?», oferecendo duas opções de resposta: «Para o cemitério.» ou «O amor não morre».

A mensagem filosófica do apresentador surge num momento de luto coletivo e deixa qualquer pessoa a pensar sobre a permanência do amor após a perda de alguém.