Apresentador da TVI deixa seguidores em lágrimas com pergunta arrepiante após morte de Maycon Douglas

Ao Minuto

12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

12:34
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
09:40

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

12:33
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro” - Big Brother
09:40

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

12:31
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon” - Big Brother
09:40

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

11:59
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso” - Big Brother
04:21

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

11:55
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9” - Big Brother
08:01

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

11:54
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro - Big Brother
08:01

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

11:49
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9” - Big Brother
04:19

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

11:48
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido” - Big Brother
04:19

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

11:38
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - Big Brother
05:25

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

11:38
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti” - Big Brother
05:25

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

11:37
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9” - Big Brother
05:25

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

11:25
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?” - Big Brother
06:04

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

11:18
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?” - Big Brother
03:26

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?”

18:28
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída» - Big Brother
03:38

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

12:38
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas - Big Brother
07:02

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

12:06
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir” - Big Brother
01:52

Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

11:57
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída - Big Brother
02:04

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

11:54
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto” - Big Brother
05:35

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

11:47
Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo” - Big Brother
03:42

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

11:46
Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender - Big Brother
03:42

Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender

11:42
Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça” - Big Brother
03:15

Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”

11:36
Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?” - Big Brother
03:15

Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”

Acompanhe ao minuto

Apresentador da TVI deixa seguidores em lágrimas com pergunta arrepiante após morte de Maycon Douglas

Apresentador da TVI deixa seguidores em lágrimas com pergunta arrepiante após morte de Maycon Douglas - Big Brother

A reflexão de Cláudio Ramos sobre o amor, após a morte de Maycon Douglas, está a emocionar milhares de seguidores nas redes sociais.

Após o anúncio da morte prematura de Maycon Douglas, aos 25 anos, têm sido várias as mensagens de homenagem e reflexão partilhadas por figuras públicas portuguesas. Cláudio Ramos não foi exceção e deixou os seguidores em profunda reflexão.

O apresentador partilhou, nas suas redes sociais, uma publicação com fundo completamente preto onde colocou uma questão aos seus seguidores: «E o Amor. Para onde vai quando morre?», oferecendo duas opções de resposta: «Para o cemitério.» ou «O amor não morre».

A mensagem filosófica do apresentador surge num momento de luto coletivo e deixa qualquer pessoa a pensar sobre a permanência do amor após a perda de alguém.

Veja aqui a publicação do apresentador:

Relacionados

Melhor amiga de Maycon reage à trágica morte com palavras tocantes: «Peço a todos que...»

Família confirma morte de Maycon com mensagem impactante. E faz pedido que não deixa ninguém indiferente

Cristina Ferreira reage à trágica morte de Maycon Douglas
Temas: Claudio Ramos Maycon Douglas

Fora da Casa

Há uma câmara a gravar o local onde o carro de Maycon caiu ao mar. E é possível “puxar as imagens atrás”

Há uma câmara a gravar o local onde o carro de Maycon caiu ao mar. E é possível “puxar as imagens atrás”

Há 33 min
Documentário de Marie já tem data de estreia nos cinemas. E há um detalhe que está a dar que falar

Documentário de Marie já tem data de estreia nos cinemas. E há um detalhe que está a dar que falar

Há 53 min
Dylan pede Inês em casamento, mas tudo corre mal

Dylan pede Inês em casamento, mas tudo corre mal

Há 1h e 25min
Maycon terá assumido novo amor antes de morrer. E esta declaração apaixonada pode revelar a mulher mistério

Maycon terá assumido novo amor antes de morrer. E esta declaração apaixonada pode revelar a mulher mistério

Há 1h e 41min
Em local inesperado, Cristina Ferreira revela a "sorte" que teve com João Monteiro

Em local inesperado, Cristina Ferreira revela a "sorte" que teve com João Monteiro

Há 1h e 51min
Cristina Ferreira embarca em viagem romântica ao lado do namorado. As imagens que estão a dar que falar

Cristina Ferreira embarca em viagem romântica ao lado do namorado. As imagens que estão a dar que falar

Há 1h e 58min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

4 jan, 18:43
Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

Ator amigo de Maycon faz partilha de partir o coração: «Só Deus sabe o que nós passamos»

Ontem às 18:24
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Ontem às 18:48
Cristina Ferreira reage à trágica morte de Maycon Douglas

Cristina Ferreira reage à trágica morte de Maycon Douglas

Ontem às 21:22
Uma nova fase de vida: Bruna Gomes regressa ao Brasil após o Secret Story 9

Uma nova fase de vida: Bruna Gomes regressa ao Brasil após o Secret Story 9

Ontem às 19:19
Ver Mais

Notícias

Há uma câmara a gravar o local onde o carro de Maycon caiu ao mar. E é possível “puxar as imagens atrás”

Há uma câmara a gravar o local onde o carro de Maycon caiu ao mar. E é possível “puxar as imagens atrás”

Há 33 min
Documentário de Marie já tem data de estreia nos cinemas. E há um detalhe que está a dar que falar

Documentário de Marie já tem data de estreia nos cinemas. E há um detalhe que está a dar que falar

Há 53 min
Dylan pede Inês em casamento, mas tudo corre mal

Dylan pede Inês em casamento, mas tudo corre mal

Há 1h e 25min
Maycon terá assumido novo amor antes de morrer. E esta declaração apaixonada pode revelar a mulher mistério

Maycon terá assumido novo amor antes de morrer. E esta declaração apaixonada pode revelar a mulher mistério

Há 1h e 41min
Em local inesperado, Cristina Ferreira revela a "sorte" que teve com João Monteiro

Em local inesperado, Cristina Ferreira revela a "sorte" que teve com João Monteiro

Há 1h e 51min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Ontem às 18:39
Inédito! Comandante Moutinho brinda a Filipe Delgado e deixa-o em lágrimas com palavras bonitas
01:27

Inédito! Comandante Moutinho brinda a Filipe Delgado e deixa-o em lágrimas com palavras bonitas

6 jan, 21:53
Maria Botelho Moniz faz pergunta inesperada a Rodrigo Castelhano: «Vai levar a Noélia ao striptease?»
02:44

Maria Botelho Moniz faz pergunta inesperada a Rodrigo Castelhano: «Vai levar a Noélia ao striptease?»

6 jan, 21:44
Sara Santos fica em lágrimas ao desabafar com Maria Botelho Moniz: «Eu conheço bem a sua luta»
06:30

Sara Santos fica em lágrimas ao desabafar com Maria Botelho Moniz: «Eu conheço bem a sua luta»

6 jan, 21:41
Vai acontecer? Inês e Dylan revelam plano para o futuro que pode mudar tudo

Vai acontecer? Inês e Dylan revelam plano para o futuro que pode mudar tudo

6 jan, 21:40
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

Ontem às 11:23
"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

5 jan, 09:58
Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

3 jan, 11:03
Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

Surpresa: Jéssica Vieira torna-se cantora... com tema produzido por Bruna!

2 jan, 20:43
É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu confirmam que vão ser pais... com tocante vídeo!

1 jan, 23:01
Ver Mais Outros Sites