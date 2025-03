As palavras de Cláudio Ramos que tocaram Miguel Vicente e o levaram às lágrimas

Momento emocionante : Miguel Vicente recebeu uma mensagem especial do pai no confessionário e não conteve as lágrimas.

Palavras de apoio : Cláudio Ramos incentivou o concorrente, e destacou a sua entrega total ao jogo e a proximidade da final.

Concorrente polémico: O apresentador sublinhou que, independentemente das opiniões, Miguel Vicente é um dos jogadores mais intensos da casa.

Este sábado, 8 de março, os concorrentes do Secret Story – Desafio Final tiveram direito a um momento especial ao receberem mensagens do exterior. No entanto, foi Miguel Vicente quem protagonizou um dos momentos mais emotivos da noite ao ouvir palavras do seu pai.

No confessionário, o concorrente não conteve as lágrimas ao ouvir a mensagem do pai, deixando-se levar pela emoção. Após expressar a sua gratidão, recebeu ainda palavras de incentivo de Cláudio Ramos: «Oh Miguel, falta tão pouco para o jogo acabar, o Miguel está nomeado, se não sair amanhã é mais uma semana que está pela frente, falta muito pouco».

Cláudio Ramos destacou ainda a entrega inquestionável de Miguel Vicente ao jogo, elogiando a sua postura competitiva desde o primeiro dia na casa: «Podem gostar muito ou gostar muito pouco, mas ninguém pode dizer que não se entrega ao jogo desde o momento em que se levanta até ao momento em que se deita.»

Veja o momento emocionante e a reação de Miguel Vicente:

O apresentador finalizou a sua mensagem com um agradecimento ao concorrente: «Isso para nós é muito importante, porque sabe que está a fazer um programa de televisão. Obrigado, Miguel.»