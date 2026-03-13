Em direto, Cláudio Ramos emociona com partilha rara e pessoal: «Uma espécie de tristeza e saudade»

Cláudio Ramos iniciou o programa Dois às Dez de hoje com uma homenagem de peso a duas pessoas que causaram grande impacto na sua vida: o Jerónimo e a Fernanda, os donos do café na sua terra natal, que irão fechar portas na próxima segunda-feira. A partilha foi impactante e emocionante.

«Gostava de começar o programa de hoje a falar da minha aldeia, particularizar para a minha vila», começou por dizer o apresentador da TVI. Um dos cafés mais emblemáticos e que fazem parte da infância de Cláudio Ramos vai fechar portas, ao fim de mais de cinquenta anos. Um café geracional que passou de pais para filhos.

«Quando se deu a notícia de que o café ia fechar a aldeia, ou vila, ficou triste. (...) este café era o ponto de encontro de toda a gente!», o apresentador explicou a importância do snack bar super bock para Vila Boim e ainda ressalvou alguns pratos típicos como: bifanas, frango frito e cozido de grão, como sendo «os melhores». A partilha intensifica-se quando o apresentador confessa o sentimento comum que se fez sentir na aldeia aquando da notícia do encerramento do café: «Quando nós todos soubemos que o café ia fechar, cai-nos uma espécie de tristeza e de saudade», assumiu. O apresentador ressalvou a importância de se ser grato «a todas estas pessoas», a quem dedica a sua vida a prestar diariamente serviços a todos nós. Especialmente, nestes meios mais pequenos.

Cláudio Ramos assumiu ainda que a filha desse casal, Ana Rita, é uma das madrinhas da Leonor, a filha do apresentador. «Este café deu tanto a Vila Boim, que a partir de segunda feira vai ficar seguramente mais pobre (...) Em meu nome e da vila inteira eu digo: muito muito obrigada», rematou.