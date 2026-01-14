Ao Minuto

Acompanhe ao minuto

Cláudio Ramos e Pedro Jorge frente a frente pela primeira vez: «Fiquei mesmo muito chateado»

Cláudio Ramos e Pedro Jorge frente a frente pela primeira vez: «Fiquei mesmo muito chateado» - Big Brother

O ex-concorrente foi confrontado pelo apresentador e os dois tiveram a conversa tão esperada.

Pedro Jorge foi o grande vencedor do Secret Story 9 e esta quarta-feira esteve à conversa com Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10' da TVI. 

A conversa ganhou outra importância, porque Cláudio Ramos condenou publicamente algumas atitudes de Pedro Jorge na casa e este foi o primeiro frente a frente dos dois após o programa. 

A certa altura da conversa, o apresentador questionou o vencedor do Secret Story se tinha levado a mal alguma das afirmações dele e Pedro respondeu: «O Cláudio disse o que disse no calor do que ia acontecendo no programa. Não tenho nada contra si e acho que o Cláudio também não tem nada contra mim». 

Depois, Cláudio Ramos reagiu com sinceridade: «Fiquei mesmo muito chateado com a situação da piscina e depois demorei a sair dali». Pedro ripostou: «Temos que ver o que foi dito antes e eu ataco pelo que foi dito, eu ali a ser atacado por todos os lados é surreal». 

Numa outra parte da conversa, Cláudio Ramos confrontou Pedro: «Quando eu digo que tens atitudes de menino mimado, entendes ou achas que tenho uma opinião errada?». 

«Naquele contexto posso entender, porque tomava as minhas birras e dores estava sozinho e é difícil perceber o que se passa lá fora, estamos na nossa bolhinha», disse Pedro, explicando alguns dos seus 'monólogos': «Não havia um objetivo. Falava sozinho para desabafar, para falar com alguém». 

Depois, Cláudio Ramos voltou a confrontar o ex-concorrente com algumas atitudes que considerou «machistas» e Pedro respondeu: «A da piscina talvez, mas a mim também me tocou porque a pessoa que eu mais gosto e supostamente me estava a apoiar estava a fazer aquilo. A outra foi para criar o borburinho que criei, de todo que eu falo assim para a Marisa». 

 

