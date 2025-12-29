Cláudio Ramos enerva-se e levanta a voz por causa de Pedro: «Ele é assim com todas as mulheres»

Cláudio Ramos protagonizou um momento marcante esta segunda-feira no programa 'Dois às 10' da TVI. Enquanto comentavam os últimos acontecimentos do 'Secret Story 9', o apresentador enervou-se ao dar a sua opinião sobre a postura de Pedro Jorge no programa.

«Ele foi assim com todas as mulheres da casa. Não vamos achar que o Pedro Jorge é aquele tontinho que está nas galas, porque ele é assim com todas as mulheres», começou por referir Cláudio Ramos, em conversa com Cristina Ferreira e os comentadores Gonçalo Quinaz, Luísa Castel-Branco e Adriano Silva Martins.

O apresentador acrescentou: «Não é por acaso que todas as mulheres que se sentaram à minha frente - todas - disseram que o Pedro Jorge lhes levanta a voz e tem com elas um comportamento diferente. Não é por acaso que a Marisa Susana à nossa frente disse que se ela lhe tivesse dado abébias, eles tinham tido um caso».

Veja o vídeo em baixo: