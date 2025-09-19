Cláudio Ramos está de volta ao comando dos reality shows da TVI? A resposta aqui

Explosão de ternura: Filho de Kelly Baron e Pedro Guedes derrete corações de Cristina Ferreira e Claudio Ramos

Cláudio Ramos, 52 anos, voltou a falar sobre o tema que tantos fãs questionam: um possível regresso à apresentação de reality shows da TVI.

Em entrevista à SELFIE, o apresentador recordou o ritmo intenso que viveu no início deste ano, ao conduzir, de forma consecutiva, o “Secret Story - Desafio Final” e o “Big Brother 2025”, sempre conciliando com a apresentação diária de “Dois às 10”, ao lado de Cristina Ferreira.

“Trabalhei de sábado a sábado”

O comunicador admitiu que essa fase foi marcada por uma entrega total: “Trabalhei de sábado a sábado, de manhã, à tarde e à noite. Agora, estou superdescansado”, revelou Cláudio Ramos, sem esconder o desgaste que acumulou ao longo dessa jornada.

Regresso? Só mais tarde…

Quando questionado sobre se estaria disponível para regressar à condução de um reality show, Cláudio Ramos foi pragmático: “Isso já estou, porque já estou descansado, mas só muito mais para a frente. Está tudo muito bem entregue.”

Com esta resposta, o apresentador deixou em aberto a possibilidade, mas deixou claro que, para já, o foco está noutro projeto.

Dedicado ao “Dois às 10”

Atualmente, Cláudio Ramos está completamente empenhado na condução do matutino “Dois às 10”, ao lado de Cristina Ferreira, programa que descreve como um desafio constante e uma aposta de liderança. “Estou preparado para continuar a vencer e a liderar, se Deus quiser. Se eu não for positivo, quem vai ser?”, brincou o apresentador.

Para Cláudio Ramos, este é um período de consolidação de um programa líder, que se vai renovando para surpreender o público diariamente: “O programa renova-se sempre. É um programa de daytime, que já dura há muito tempo, portanto, é natural que o nosso objetivo seja ir surpreendendo sempre o espectador.”

