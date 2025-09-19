Cláudio Ramos está de volta ao comando dos reality shows da TVI? A resposta aqui

Ao Minuto

15:36
«Acham que ela é assim?»: Liliana continua a disparar contra Marisa Susana - Big Brother
01:41

«Acham que ela é assim?»: Liliana continua a disparar contra Marisa Susana

15:14
Afinal Bruno Miguel queria ou não ir para a cama de Lídia?: «Eu prometi à minha mãe...» - Big Brother
01:39

Afinal Bruno Miguel queria ou não ir para a cama de Lídia?: «Eu prometi à minha mãe...»

15:11
«Casaste comigo, agora sou eu que controlo»: Vera faz aviso a Dylan - Big Brother
01:10

«Casaste comigo, agora sou eu que controlo»: Vera faz aviso a Dylan

15:09
Lídia implacável com Bruno Miguel: «Querias-me utilizar para ter um enredo aqui» - Big Brother
02:20

Lídia implacável com Bruno Miguel: «Querias-me utilizar para ter um enredo aqui»

15:01
Lídia deixa claro a Bruno Miguel: «Tu podes fazer comigo aquilo que tu bem entenderes» - Big Brother
02:55

Lídia deixa claro a Bruno Miguel: «Tu podes fazer comigo aquilo que tu bem entenderes»

14:58
Bruno Miguel «quer estar bem» com Lídia. Mas deita-se ao lado dela e ‘estica a corda’ - Big Brother
03:57

Bruno Miguel «quer estar bem» com Lídia. Mas deita-se ao lado dela e ‘estica a corda’

14:43
Marisa Susana é tema no almoço das três amigas: «Mete-me em situações desconfortáveis» - Big Brother
08:22

Marisa Susana é tema no almoço das três amigas: «Mete-me em situações desconfortáveis»

14:43
Vera condena concorrente: «Fica marcado para sempre, falsidade para mim não - Big Brother
00:35

Vera condena concorrente: «Fica marcado para sempre, falsidade para mim não

14:33
«Que gato»: Vera assume interesse à primeira vista neste concorrente (e não é Dylan, nem Fábio) - Big Brother
03:38

«Que gato»: Vera assume interesse à primeira vista neste concorrente (e não é Dylan, nem Fábio)

14:30
Liliana comenta: «Não sei se teria alguma coisa com o Fábio, muito mulherengo» - Big Brother
01:10

Liliana comenta: «Não sei se teria alguma coisa com o Fábio, muito mulherengo»

14:29
Liliana questiona: «Achas que eu estou aberta para o Fábio ter a postura que tem comigo?» - Big Brother
04:08

Liliana questiona: «Achas que eu estou aberta para o Fábio ter a postura que tem comigo?»

14:27
Vera confronta colegas sobre a pessoa que menos gostam e é implacável: «Não está aqui a fazer nada» - Big Brother
06:01

Vera confronta colegas sobre a pessoa que menos gostam e é implacável: «Não está aqui a fazer nada»

14:23
Vera, Liliana e Inês almoçam no restaurante da Voz. E têm um desafio especial - Big Brother
02:13

Vera, Liliana e Inês almoçam no restaurante da Voz. E têm um desafio especial

14:20
Liliana e Fábio em momento cúmplice, muito próximos um do outro - Big Brother
01:34

Liliana e Fábio em momento cúmplice, muito próximos um do outro

14:19
Bruno faz pedido a Dylan para despistar segredo. E envolve outra concorrente - Big Brother
02:21

Bruno faz pedido a Dylan para despistar segredo. E envolve outra concorrente

14:13
Ex agarradinhos: Fábio dá festinhas a Vera na cama - Big Brother
01:26

Ex agarradinhos: Fábio dá festinhas a Vera na cama

13:00
Concorrentes em risco dizem que nomeado trocavam. E as escolhas vão surpreendê-lo - Big Brother
05:21

Concorrentes em risco dizem que nomeado trocavam. E as escolhas vão surpreendê-lo

12:45
Bruno Miguel ‘debaixo de fogo’! Bruna e Dylan não poupam críticas: «Carinha de gato das botas» - Big Brother
03:31

Bruno Miguel ‘debaixo de fogo’! Bruna e Dylan não poupam críticas: «Carinha de gato das botas»

12:43
Dylan acusa Bruno Miguel: «Não sinto que estejas a ser honesto (…) impossível criar uma relação» - Big Brother
05:36

Dylan acusa Bruno Miguel: «Não sinto que estejas a ser honesto (…) impossível criar uma relação»

12:38
No concílio dos nomeados, Bruna ataca Bruno Miguel: «Estás a forçar muito, à procura para aparecer» - Big Brother
06:31

No concílio dos nomeados, Bruna ataca Bruno Miguel: «Estás a forçar muito, à procura para aparecer»

12:22
Marcia Soares e Francisco Monteiro são tema na casa: Veja a conversa surpreendente - Big Brother
01:14

Marcia Soares e Francisco Monteiro são tema na casa: Veja a conversa surpreendente

12:19
Em tom elevado, Marisa ironiza: «Secalhar tenho que aumentar ainda mais os decibéis» - Big Brother
02:50

Em tom elevado, Marisa ironiza: «Secalhar tenho que aumentar ainda mais os decibéis»

12:17
«Não gostava de andar nas limpezas, não gostava de ser trolha...»: Concorrente deixa bem claro o que não quer para si - Big Brother
01:01

«Não gostava de andar nas limpezas, não gostava de ser trolha...»: Concorrente deixa bem claro o que não quer para si

11:40
Cupidos da casa? Vera e Liliana combinam plano secreto, com direito a rosas e tudo - Big Brother
01:17

Cupidos da casa? Vera e Liliana combinam plano secreto, com direito a rosas e tudo

11:38
Marisa sem ‘papas na língua’: «Dá-me a sensação que ela se acha especial (…) a rainha da cocada» - Big Brother
02:16

Marisa sem ‘papas na língua’: «Dá-me a sensação que ela se acha especial (…) a rainha da cocada»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Cláudio Ramos está de volta ao comando dos reality shows da TVI? A resposta aqui

Cláudio Ramos está de volta ao comando dos reality shows da TVI? A resposta aqui - Big Brother

Cláudio Ramos fala sobre um possível regresso à condução de reality shows da TVI. O apresentador revela estar focado no “Dois às 10”, ao lado de Cristina Ferreira.

Cláudio Ramos, 52 anos, voltou a falar sobre o tema que tantos fãs questionam: um possível regresso à apresentação de reality shows da TVI.

Em entrevista à SELFIE, o apresentador recordou o ritmo intenso que viveu no início deste ano, ao conduzir, de forma consecutiva, o “Secret Story - Desafio Final” e o “Big Brother 2025”, sempre conciliando com a apresentação diária de “Dois às 10”, ao lado de Cristina Ferreira.

“Trabalhei de sábado a sábado”

O comunicador admitiu que essa fase foi marcada por uma entrega total: “Trabalhei de sábado a sábado, de manhã, à tarde e à noite. Agora, estou superdescansado”, revelou Cláudio Ramos, sem esconder o desgaste que acumulou ao longo dessa jornada.

Regresso? Só mais tarde…

Quando questionado sobre se estaria disponível para regressar à condução de um reality show, Cláudio Ramos foi pragmático: “Isso já estou, porque já estou descansado, mas só muito mais para a frente. Está tudo muito bem entregue.”

Com esta resposta, o apresentador deixou em aberto a possibilidade, mas deixou claro que, para já, o foco está noutro projeto.

Dedicado ao “Dois às 10”

Atualmente, Cláudio Ramos está completamente empenhado na condução do matutino “Dois às 10”, ao lado de Cristina Ferreira, programa que descreve como um desafio constante e uma aposta de liderança. “Estou preparado para continuar a vencer e a liderar, se Deus quiser. Se eu não for positivo, quem vai ser?”, brincou o apresentador.

Para Cláudio Ramos, este é um período de consolidação de um programa líder, que se vai renovando para surpreender o público diariamente: “O programa renova-se sempre. É um programa de daytime, que já dura há muito tempo, portanto, é natural que o nosso objetivo seja ir surpreendendo sempre o espectador.”

Veja, em baixo, uma das publicações mais recentes do apresentador da TVI. 

 

 

Cláudio Ramos e Cristina Ferreira deslumbram na passadeira vermelha 

No V+ Fama de 12 de setembro, Adriano Silva Martins recebeu em estúdio Pimpinha Jardim, António Leal e Silva e Cláudia Jacques para comentarem as mais recentes notícias dos famosos.

Em destaque estiveram Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, que chamaram a atenção no evento de apresentação da nova grelha da TVI, no passado dia 11 de setembro. Veja tudo, no vídeo em baixo.

 

Em cima, percorra as galerias de imagens, que preparámos para si.

Relacionados

Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…

Apresentadora da TVI abriu a porta da sua casa de luxo. E foi o closet que mais nos fascinou

Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»
Temas: Cláudio Ramos Reality Show Apresentador Secret Story Big Brother

Fora da Casa

Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava

Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava

Há 16 min
Proximidade entre Liliana e Fábio gera polémica: «Ela chora com sentimento de culpa»

Proximidade entre Liliana e Fábio gera polémica: «Ela chora com sentimento de culpa»

Hoje às 11:45
Pedro Jorge está a apaixonar-se por Ana? Ex-concorrente reage: «Acho que está a gostar…»

Pedro Jorge está a apaixonar-se por Ana? Ex-concorrente reage: «Acho que está a gostar…»

Hoje às 11:34
Cláudio Ramos reage a dinâmica dentro do «Secret Story 9»: «Está-me a dar cabo da cabeça»

Cláudio Ramos reage a dinâmica dentro do «Secret Story 9»: «Está-me a dar cabo da cabeça»

Hoje às 11:29
«É uma brincadeira dar beijos na boca?!»: Cláudio Ramos mostra indignação ao assistir ao primeiro beijo do «Secret Story 9»

«É uma brincadeira dar beijos na boca?!»: Cláudio Ramos mostra indignação ao assistir ao primeiro beijo do «Secret Story 9»

Hoje às 11:23
Ex-concorrente reage ao primeiro beijo na boca do «Secret Story 9»: «Há pessoas que estão loucas»

Ex-concorrente reage ao primeiro beijo na boca do «Secret Story 9»: «Há pessoas que estão loucas»

Hoje às 11:22
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

O casamento do ano: Dylan e Vera celebram o amor no Secret Story. E as imagens estão virais

O casamento do ano: Dylan e Vera celebram o amor no Secret Story. E as imagens estão virais

Hoje às 11:20
Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais
01:11

Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais

Hoje às 00:23
Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Ontem às 18:39
Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial

Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial

15 jun, 18:22
Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»
01:09

Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»

Hoje às 11:16
Ver Mais

Notícias

Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava

Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava

Há 16 min
Cláudio Ramos está de volta ao comando dos reality shows da TVI? A resposta aqui

Cláudio Ramos está de volta ao comando dos reality shows da TVI? A resposta aqui

Há 3h e 24min
Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…

Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…

Hoje às 11:28
Apresentadora da TVI abriu a porta da sua casa de luxo. E foi o closet que mais nos fascinou

Apresentadora da TVI abriu a porta da sua casa de luxo. E foi o closet que mais nos fascinou

Hoje às 11:18
Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos

Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos

Hoje às 10:34
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

15 set, 00:47
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

15 set, 00:18
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

15 set, 00:12
Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim
01:33

Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim

14 set, 23:01
Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares
01:22

Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares

14 set, 22:29
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

15 set, 00:49
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

15 set, 00:41
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Catarina Miranda mostra Afonso Leitão com nova companhia: "Acho que deixei de ser a preferida"

Catarina Miranda mostra Afonso Leitão com nova companhia: "Acho que deixei de ser a preferida"

Há 34 min
Marco Costa abre o coração: "Tantas vezes pensei..."

Marco Costa abre o coração: "Tantas vezes pensei..."

Há 3h e 44min
Jéssica Vieira dá "notícia muito boa": "Esperem para ver"

Jéssica Vieira dá "notícia muito boa": "Esperem para ver"

Hoje às 11:41
De "ridículo" a "boneco de cera": Zé Lopes expõe mensagem de ódio e responde à letra!

De "ridículo" a "boneco de cera": Zé Lopes expõe mensagem de ódio e responde à letra!

Hoje às 10:02
Já viu a nova e surpreendente tatuagem de Cláudio Ramos? Desenho esconde significado!

Já viu a nova e surpreendente tatuagem de Cláudio Ramos? Desenho esconde significado!

Hoje às 08:22
Ver Mais Outros Sites