Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

A relação de Inês Morais com Pedro chegou ao fim e apanhou os fãs de surpresa. O tema foi comentado na rubrica Conversas de Café do Dois às 10 desta quinta-feira, 30 de outubro, e Cláudio Ramos assumiu que não estava à espera.

«Eu fiquei em choque», começou por referir o apresentador. Cristina Ferreira não hesitou em ripostar: «Por que é que ficaste em choque? Então não conhecias bem os dois. Alguma vez estiveste com os dois? Alguma vez viste o amor?»

Cláudio Ramos acabou por confidenciar que já tinha convivido com o casal. «Por acaso estive com os dois. Eu gosto muito da Inês, a miúda a comentar, para mim, é uma ótima comentadora. Nem sempre concordo com o que ela diz, mas a forma como ela diz até parece que a gente concorda. Foi uma maravilhosa concorrente e o que eu acho que acontece, não falei com ela, mas como de repente ela tem uma outra vida, outro trabalho, foram cada um para seu lado», disse.

«É que as pessoas crescem e, às vezes, as pessoas esquecem-se disso», destacou Cristina Ferreira.

«Mas eles tinham muita coisa em comum, mas depois foi cada um para seu lado», rematou Cláudio Ramos.