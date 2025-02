Sandrina Pratas faz o impensável e deixa Cláudio Ramos de lágrimas nos olhos e sem reação: «Você é...»

De chorar a rir! Cláudio Ramos fica em lágrimas com Sandrina. Espreite o motivo

Na Gala de sábado do Secret Story - Desafio Final, Sandrina Pratas protagonizou um momento que nos deixou sem palavras, mas no bom sentido.

Tudo aconteceu quando Daniela Santos foi ao Confessionário e recebeu um belo cesto de laranjas, que tanto deram que falar durante esta semana dentro da Casa. A Voz brincou com a concorrente dizendo que esta tinha que esconder a Sandrina em qualquer lado para conseguir ficar com as laranjas.

Ainda que tenha sido na brincadeira, Daniela Santos levou o desafio a sério e pediu-lhe para se esconder debaixo da mesa e ela assim o fez. Cláudio Ramos começou a rir e referiu que Sandrina Pratas estava muito bonita, comparando-a até com a atriz Audrey Hepburn.

Quando perguntou a Sandrina se sabia quem era ela, a concorrente não sabia.

«Se não é da minha terra...»

o que originou diversas gargalhadas e levou o apresentador às lágrimas de tanto rir. Cláudio Ramos acrescentou ainda que Sandrina «era um prato», por ser tão única.

Espreite o momento,