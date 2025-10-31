Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo

Ao Minuto

18:46
Leandro revela amor proibido: «A pessoa tem uma relação...» - Big Brother
04:33

Leandro revela amor proibido: «A pessoa tem uma relação...»

18:38
Desfeita em lágrimas! Bruna emociona-se ao falar do linfoma que teve: «Não conseguia beber água...» - Big Brother
02:19

Desfeita em lágrimas! Bruna emociona-se ao falar do linfoma que teve: «Não conseguia beber água...»

18:35
Será o fim do 'quarteto fantástico'? Comentadores dão opinião implacável: «A Marisa está a estragar o grupo» - Big Brother
02:04

Será o fim do 'quarteto fantástico'? Comentadores dão opinião implacável: «A Marisa está a estragar o grupo»

18:32
Sem papas na língua, Liliana confronta Pedro Jorge: «Fazes para provocar o Fábio?» - Big Brother
03:40

Sem papas na língua, Liliana confronta Pedro Jorge: «Fazes para provocar o Fábio?»

18:25
Marcia Soares critica Dylan: «Ele foi muito manipulador com a Vera. Aquele show todo que fez...» - Big Brother
01:44

Marcia Soares critica Dylan: «Ele foi muito manipulador com a Vera. Aquele show todo que fez...»

18:23
Liliana aponta para o casal verdadeiro da casa: «Não me lixem, eles são namorados» - Big Brother
03:50

Liliana aponta para o casal verdadeiro da casa: «Não me lixem, eles são namorados»

18:13
Marisa Susana e Bruno em rota de colisão: «Eu vi a maldade. Senti um bocado de...» - Big Brother
02:41

Marisa Susana e Bruno em rota de colisão: «Eu vi a maldade. Senti um bocado de...»

18:00
A cara diz tudo: Marisa fala sobre o 'ex' sob o olhar atento de Pedro Jorge - Big Brother
04:29

A cara diz tudo: Marisa fala sobre o 'ex' sob o olhar atento de Pedro Jorge

17:34
Inês confronta Dylan: «Andas a enganar toda a gente» - Big Brother
01:42

Inês confronta Dylan: «Andas a enganar toda a gente»

17:28
Imperdível: Inês carrega no segredo de Bruno e as reações são inesperadas - Big Brother
01:58

Imperdível: Inês carrega no segredo de Bruno e as reações são inesperadas

17:24
Botão dos segredos volta a tocar e deixa a casa num caos - Big Brother
01:14

Botão dos segredos volta a tocar e deixa a casa num caos

16:30
Pedro Jorge teme que Leandro se esteja a apaixonar por Marisa: «Vê se te orientas» - Big Brother
05:43

Pedro Jorge teme que Leandro se esteja a apaixonar por Marisa: «Vê se te orientas»

16:21
Marisa e Pedro Jorge apostam o dedo a Leandro: «Ele leva tudo a peito» - Big Brother
08:21

Marisa e Pedro Jorge apostam o dedo a Leandro: «Ele leva tudo a peito»

15:54
Segredo prestes a ser revelado? Uma nova pista agita a Casa - Big Brother
09:38

Segredo prestes a ser revelado? Uma nova pista agita a Casa

15:39
Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo - Big Brother

Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo

15:20
Marisa Susana provoca Pedro Jorge: «Já estou a ver tu e o Leandro a disputarem a Marisa» - Big Brother
04:34

Marisa Susana provoca Pedro Jorge: «Já estou a ver tu e o Leandro a disputarem a Marisa»

15:14
Desconfiada? Marisa Susana questiona Pedro Jorge sobre interesse por Marisa - Big Brother
04:57

Desconfiada? Marisa Susana questiona Pedro Jorge sobre interesse por Marisa

14:47
Leandro confuso com Marisa e Pedro: «Não entendo o porquê de haver essas discussões» - Big Brother
07:02

Leandro confuso com Marisa e Pedro: «Não entendo o porquê de haver essas discussões»

14:43
Leandro criticado pelos próprios amigos? Concorrente esclarece: «É mentira» - Big Brother
06:17

Leandro criticado pelos próprios amigos? Concorrente esclarece: «É mentira»

14:41
Pedro confessa: «Tive uma conversa interessante com a Marisa, tocou-me seriamente» - Big Brother
06:33

Pedro confessa: «Tive uma conversa interessante com a Marisa, tocou-me seriamente»

14:35
Marisa Susana confronta Marisa sobre Pedro: «Consegues sentir alguma coisa?» - Big Brother
05:55

Marisa Susana confronta Marisa sobre Pedro: «Consegues sentir alguma coisa?»

14:32
No meio do grupo ‘rival’, Marisa Susana é alvo de críticas: «Não te vitimizes!» - Big Brother
04:37

No meio do grupo ‘rival’, Marisa Susana é alvo de críticas: «Não te vitimizes!»

13:28
Discussão intensa com ex-concorrentes ao barulho: «Prejudicaste a Vera» - Big Brother
11:30

Discussão intensa com ex-concorrentes ao barulho: «Prejudicaste a Vera»

13:10
Inesperado: Bruna e Bruno com piedade do ex-noivo Zé - Big Brother
03:28

Inesperado: Bruna e Bruno com piedade do ex-noivo Zé

13:06
Marisa desfaz-se em elogios ao marido: «Este é o meu Pedro» - Big Brother
04:41

Marisa desfaz-se em elogios ao marido: «Este é o meu Pedro»

Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo

  Secret Story
  Há 3h e 12min
Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo - Big Brother

O apresentador da TVI está rendido a concorrente do Secret Story 9. Saiba de quem se trata.

Cláudio Ramos está rendido a uma concorrente do Secret Story 9. A revelação foi feita durante a emissão desta quinta-feira, 30 de outubro, do Dois às 10. 

O casal Marisa e Pedro Jorge tem dado muito que falar no Secret Story - Casa dos Segredos 9 e foi assunto no matutino da TVI. Gonçalo Quinaz apontou críticas a Pedro Jorge, questionando a forma como o concorrente tem tratado a companheira dentro da casa. Ainda assim, o comentador não poupou também Marisa a algumas observações.

Em tom mais descontraído, Cláudio Ramos reagiu: «Ah, eu estou a adorar. Mas porquê? Dá-me um exemplo».

Perante a provocação, Quinaz esclareceu o seu ponto de vista. «Resumindo. Não é somente pelo almoço com o Dylan, pela escolha dela, até aí é legítimo ela fazer por jogo, pelo que quer que seja, mas acima de tudo, por aquilo que ela disse no almoço, não tem necessidade. Pode escolher o Dylan, não tem necessidade de expor as pessoas mais próximas dela», disse.

A conversa aqueceu quando Cristina Ferreira saiu em defesa de Marisa: «Mas qual expor? Aquilo era uma jogada dela. Mas a rapariga estava a jogar. Ele pode andar a fazer massagens às outras e não é julgado?»

Por fim, Cláudio Ramos deixou clara a sua opinião sobre a concorrente «Digo-te uma coisa, a Marisa para mim é das melhores jogadoras ali dentro. Esta semana então estou encantado com ela».

Veja aqui o vídeo do momento:

