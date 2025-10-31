Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo

De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

Cláudio Ramos está rendido a uma concorrente do Secret Story 9. A revelação foi feita durante a emissão desta quinta-feira, 30 de outubro, do Dois às 10.

O casal Marisa e Pedro Jorge tem dado muito que falar no Secret Story - Casa dos Segredos 9 e foi assunto no matutino da TVI. Gonçalo Quinaz apontou críticas a Pedro Jorge, questionando a forma como o concorrente tem tratado a companheira dentro da casa. Ainda assim, o comentador não poupou também Marisa a algumas observações.

Em tom mais descontraído, Cláudio Ramos reagiu: «Ah, eu estou a adorar. Mas porquê? Dá-me um exemplo».

Perante a provocação, Quinaz esclareceu o seu ponto de vista. «Resumindo. Não é somente pelo almoço com o Dylan, pela escolha dela, até aí é legítimo ela fazer por jogo, pelo que quer que seja, mas acima de tudo, por aquilo que ela disse no almoço, não tem necessidade. Pode escolher o Dylan, não tem necessidade de expor as pessoas mais próximas dela», disse.

A conversa aqueceu quando Cristina Ferreira saiu em defesa de Marisa: «Mas qual expor? Aquilo era uma jogada dela. Mas a rapariga estava a jogar. Ele pode andar a fazer massagens às outras e não é julgado?»

Por fim, Cláudio Ramos deixou clara a sua opinião sobre a concorrente «Digo-te uma coisa, a Marisa para mim é das melhores jogadoras ali dentro. Esta semana então estou encantado com ela».