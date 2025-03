Contagem decrescente! Cláudio Ramos reflete semifinal do Secret Story Desafio Final

Cláudio Ramos promete uma semi-final em grande – O apresentador do Big Brother – Desafio Final deixou um uma reflexão: a noite será marcante e cheia de emoções.

Reflexão antes de uma grande noite – Cláudio partilhou detalhes do seu dia e aproveitou para expressar as suas expectativas sobre a reta final do programa

Contagem decrescente para a grande final – Com o jogo ao rubro, os concorrentes disputam os últimos lugares na final!

A semi-final do Big Brother – Desafio Final está quase no ar e Cláudio Ramos deixou uma reflexão aos fãs: a noite promete ser intensa e cheia de emoções. No seu desabafo, Cláudio Ramos revelou detalhes do seu dia-a-dia antes da grande emissão, misturou momentos do quotidiano com a expectativa para o que está por vir:

«Hoje arrumei uma data de coisas que tenho que levar para o Alentejo. Temperei umas coxas de frango e vou fazer arroz com cogumelos salteados. Mudei a roupa da cama e arrumei o armário dos remédios (...). Depois fiz o que sempre faço, treinei, voltei, olhei, pensei, enfrentei, escrevi, experimentei, li, comi, andei, encomendei e usei?, escreveu.

Apesar do tom descontraído, o apresentador deixou uma pista de que a semi-final será imperdível: «Mais logo há semi-final do Desafio. Vai longo, abençoado seja!» A reflexão deixou os seguidores curiosos e aumentou a expectativa sobre o que poderá acontecer esta noite.

