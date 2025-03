Especial do Secret Story termina com Cláudio Ramos em lágrimas após mensagem emocionante

As emoções estão à flor da pele no Especial do Secret Story. Saiba o que aconteceu

As emoções estão à flor da pele no Especial do Secret Story. Saiba o que aconteceu

Cláudio Ramos lavado em lágrimas no fim do Especial: «Obrigado por...»

O Especial do Secret Story - Desafio Final com Cláudio Ramos ficou marcado por vários momentos emocionantes.

Cláudio Ramos iniciou o programa com Daniela Santos e Bruno de Carvalho no Confessionário, onde os dois conversaram sobre a sua amizade, mas não só. Bruno de Carvalho estava um pouco em baixo porque recebeu uma notícia menos boa, no entanto deixou uma mensagem especial para a sua família e esse momento acabou por emocionar Daniela Santos,

A montanha russa de emoções continuou e desta vez a protagonista foi Joana Diniz. A concorrente teve uma ideia única para o disfarce de Bruno de Carvalho e levou os concorrentes e Cláudio Ramos a «chorar a rir».

Os concorrentes do Desafio Final tiveram oportunidade de ver as mensagens especiais que disseram uns aos outros. Na dinâmica, Miguel Vicente, Daniela Santos, Inês Morais foram algumas das pessoas que se emocionaram e ao rever as mensagens com o apresentador Cláudio Ramos, as lágrimas não tardaram a aparecer de novo.

Daniela Santos e Inês Morais foram duas das protagonistas da dinâmicas e ambas se emocionaram ao falarem uma da outra. Daniela Santos revelou que Inês foi a sua «conquista» dentro do Desafio Final. Acrescentou ainda que ela era uma grande mulher e que a sua família tinha feito um belíssimo trabalho com ela. Inês Morais não resistiu e emocionou-se muito.

Por fim, mas não menos importante, Cláudio Ramos também ficou muito sensibilizado após ver as imagens e as lágrimas dos concorrentes ao falarem uns dos outros. O apresentador falou no fim e revelou que se sentia muito orgulhoso nos concorrentes.

«Hoje saio daqui muito feliz»

Neste momento, as lágrimas começaram a cair e o apresentador já não conseguiu dizer mais nada. Espreite o momento,