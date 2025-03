Gala emocionante! A semifinal do Secret Story - Desafio Final vai mexer com as emoções e promete muitas surpresas

Atuações musicais inesquecíveis : A gala da semifinal contará com performances exclusivas e promete momentos de pura emoção e talento na noite.

Melhores momentos da edição : O público terá a oportunidade de reviver os momentos mais marcantes desta edição, com grandes surpresas e reviravoltas dentro da casa.

Emoções ao rubro: A tensão entre os concorrentes vai alcançar o seu auge, com todos a dar o seu melhor ganhar esta edição.

A gala deste sábado, a semifinal do Secret Story – Desafio Final promete ser uma das mais marcantes da edição, com uma noite cheia de emoções intensas e momentos inesquecíveis. Os concorrentes lutam com unhas e dentes para garantir o lugar na grande final, e Cláudio Ramos volta a comandar a gala, traz surpresas e revelações que vão deixar os todos na expectativa.

Após uma semana intensa de convivência, os concorrentes enfrentam a semi-final com o nervosismo à flor da pele. Com decisões crucialmente importantes, cada um tem de dar o melhor de si para alcançar a final e garantir o tão desejado prémio.

Quem serão os finalistas do Secret Story Desafio Final? Miguel Vicente, Bruno de Carvalho, Inês Morais, Joana Diniz, Iury ou Daniela Santos?

Esta a gala contará com atuações especiais de Ruth Marlene e Nufla, que prometem dar um toque musical inesquecível à noite. Além disso, vamos reviver os melhores momentos desta edição, que já deram tanto que falar.

Não perca a gala deste sábado e prepare-se para momentos de muitas emoções, surpresas e, claro, decisões que vão mudar o rumo do jogo a um dia da grande final. Quem sairá vencedor?

