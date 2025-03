Gala explosiva no Secret Story: Dupla expulsão, últimas nomeações e teste de alianças vão fazer tremer a casa

Últimas nomeações : As últimas nomeações do Desafio Final. Quem ficará a salvo?

A noite deste domingo promete emoções ao rubro no Secret Story – Desafio Final! Cláudio Ramos volta a comandar mais uma gala cheia de surpresas, testes, decisões importantes e o grande momento momento da dupla expulsão. Depois de uma semana intensa dentro da casa, os concorrentes enfrentam vários momentos decisivos que podem mudar o rumo da casa a poucos dias da final.

Quem serão os dois concorrente expulsos esta noite? Tiago Rufino, Miguel Vicente, Bruno de Carvalho, Inês Morais ou Joana Diniz?

A gala deste domingo será marcada por um dos momentos mais importantes: últimas nomeações. Quem será o alvo desta reviravolta e como isso poderá afetar o jogo? A tensão está no auge e qualquer deslize pode ser marcante!

Além disso, os espectadores podem esperar testes aos concorrentes, onde tudo pode acontecer. Alianças fortes vão ser testadas! Na gala de hoje não há margem para duvidas!

O Secret Story – Desafio Final continua a surpreender com confrontos e discussões dentro da casa. Esta gala pode ser o momento em que algumas verdades vêm ao de cima e certos concorrentes são postos à prova. Com estratégias cada vez mais arriscadas, alianças a desmoronar e conflitos à flor da pele, o jogo está mais imprevisível do que nunca e cada vez mais perto do fim.