Muito preocupado, Cláudio Ramos faz alerta urgente: «É fácil perceber que....»

Alerta : Cláudio Ramos revela que alguém está a usar a sua identidade nas redes sociais para fraudes e pede ajuda aos seus seguidores.

Cláudio Ramos, apresentador do Secret Story Desafio Final, fez um alerta importante aos seus seguidores após ser informado que alguém estava a utilizar a sua identidade nas redes sociais com intenções fraudulentas. Através da sua conta de Instagram, o apresentador expressou a sua preocupação e pediu a colaboração dos seus seguidores para denunciar as contas falsas.

Na tarde desta segunda-feira, 10 de março, Cláudio Ramos partilhou com os seus seguidores a situação delicada em que se encontra, revelando que soubera, através de uma jornalista, que alguém estava a tentar enganar os internautas fazendo-se passar por ele nas redes sociais: «Soube hoje, através de uma jornalista, que nas redes sociais alguém se está a fazer passar por mim para proveitos próprios».

O comunicador aproveitou a ocasião para garantir que seus seguidores o conhecem bem o suficiente para saberem que ele nunca pediria nada em seu nome: «Quem me segue sabe que não pediria coisa alguma. Denunciem as contas e se se sentirem enganados, devem denunciar nos locais indicados usando toda a informação que conseguirem dos vigaristas.»

Além de pedir ajuda aos seguidores para evitar que outras pessoas caíssem em golpes semelhantes, o apresentador reforçou a importância de todos estarem atentos a possíveis fraudes na internet.