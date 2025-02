O que aconteceu a Cláudio Ramos? Apresentador esclarece problema de saúde: «Foi uma semana tramada»

Saúde de Cláudio Ramos : Revelou detalhes sobre a sua inflamação ocular e como isso afetou a sua rotina do dia a dia!

O motivo: Cláudio Ramos explicou o que aconteceu e tranquilizou o público sobre o seu estado de saúde.

Cláudio Ramos partilhou com o público um problema de saúde que enfrentou nos últimos dias. O apresentador, de 52 anos, revelou que sofreu uma inflamação ocular, que acabou por evoluir para uma conjuntivite, obrigando-o a usar óculos durante as emissões televisivas.

«Foi uma semana tramada. Digamos que a vi pela metade, porque uma inflamação ocular não me deixou ver de um olho até metade da semana e nos dias seguintes passou para o outro lado. Maldita pressão ocular que se descobriu e controlou no primeiro minuto, mas que desenvolveu como defesa uma conjuntivite que não me deixava abrir os olhos», explicou Cláudio Ramos.

Veja aqui a explicação do apresentador:

Apesar do desconforto, Cláudio Ramos tranquilizou o público, garantindo que já está a recuperar: «Estou melhor. Acordei melhor. Não é o fim do mundo, mas é lixado, principalmente porque as luzes de estúdio são fortíssimas para coisas assim, por isso a defesa foi usar óculos que tentam proteger dos focos, disfarçar o inchaço e falta de maquilhagem.»

Durante o desabafo, Cláudio Ramos ainda brincou com o facto de ter usado óculos em televisão e até com a escolha do seu outfit: «Há quem tenha achado graça ver-me de óculos, há quem goste de óculos. Não desgostei, mas por enquanto preferia não usar em televisão. Por falar em usar, vesti um fato laranja. Não gosto de cor de laranja na roupa.»

O apresentador revelou ainda que, apesar do problema de visão, continuou com a sua rotina habitual: «Nos dias que teve, continuei a escrever, a treinar com as luzes do ginásio baixas para que o pudesse fazer. As pessoas acham que descansar é ficar deitado no sofá, um dia entendem que não.»

Agora, com a saúde já a melhorar, Cláudio Ramos promete continuar a brilhar na televisão e a manter-se fiel ao seu estilo característico.