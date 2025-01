Secret Story – Desafio Final: Uma Missão Explosiva está a Caminho na TVI!

Segunda-feira, a casa do Secret Story – Desafio Final vai rebentar! A TVI prepara-se para revelar uma missão verdadeiramente explosiva no programa especial. Com a apresentação de Cláudio Ramos, a noite promete emoções ao rubro, intrigas e muita tensão entre os concorrentes.A novidade acaba de ser partilhada na página oficial de Instagram da TVI e está já a gerar muita curiosidade.

O Desafio Final está em contagem decrescente para o grande momento. Que segredos serão revelados? Quem estará à altura do desafio?

Certo é que neste momento há concorrentes em risco de serem expulsos já este fim de semana. Os nomeados desta semana são Daniela Santos, Flávia Monteiro, Inês Morais e João Ricardo.