Sorte ao jogo, azar no amor? Gala de reviravoltas, perguntas difíceis e um presente inesperado!

Dificuldades aproximam-se! Os concorrentes vão enfrentar perguntas difíceis que podem mudar alianças e criar novos conflitos.

Presente misterioso! Um inesperado benefício (ou castigo?) será entregue a um dos jogadores, e a casa vai tremer com a surpresa.

A gala deste sábado do Secret Story – Desafio Final promete ser explosiva e repleta de emoção! Com Cláudio Ramos ao comando, os concorrentes vão enfrentar perguntas difíceis, momentos decisivos e até um presente misterioso que pode mudar o jogo.

Sorte ao jogo ou azar no amor? Tudo vai ser posto à prova!

Depois de uma semana intensa, marcada por confrontos, discussões e emoções, esta noite traz novos desafios e muitas surpresas para dentro da casa mais vigiada do país. Entre confrontos acesos e revelações chocantes, os concorrentes vão ter de mostrar inteligência e estratégia para não comprometerem o seu percurso na casa!

Além disso, um presente especial promete mexer com as emoções dos concorrentes. Será um benefício no jogo ou uma armadilha? As reações prometem dar que falar!

A noite promete ser marcada por momentos de tensão, emoções à flor da pele e reviravoltas que podem mudar tudo. Quem sairá fortalecido e quem ficará em risco? A resposta será dada esta noite na gala imperdível do Secret Story – Desafio Final!