Mais ousada do que nunca, ex-concorrente do Big Brother choca Cláudio Ramos

Tanya apresenta "Estou kitada" no Dois às 10
A cantora Tanya, 46 anos, conhecida pela participação no Big Brother Famosos 2, está de volta ao panorama musical com o lançamento do seu novo single, intitulado “Estou kitada”.
O tema foi apresentado no programa da TVI, Dois às 10, onde Tanya surpreendeu com uma nova imagem mais ousada e sensual, que deixou Cláudio Ramos, 52 anos, surpreendido.
Reações à transformação de Tanya
Ao vê-la entrar em estúdio, Cláudio Ramos não escondeu o espanto: “De repente, uma pessoa entra aqui e pensa: ‘não sei se é a Tanya se é outra pessoa qualquer’.” O apresentador acrescentou ainda: “És uma caixinha de surpresas.”
A mudança de estilo e sonoridade da artista marca uma nova fase da sua carreira.
Ainda, durante a entrevista no Dois às 10, a cantora protagonizou um momento emotivo ao falar de Iran Costa, após saber que este sofreu um enfarte. Veja o momento, no vídeo em baixo.
“Estou kitada”: o simbolismo do novo single
Na promoção do tema, Tanya recorreu a uma metáfora para explicar o seu novo momento: “Tal como no tuning, quando uma máquina é melhorada, também eu me sinto mais preparada, mais forte e pronta para o que aí vem.”
A mensagem acompanha o conceito de “Estou kitada”, que reflete confiança, renovação e ousadia.
Veja, em baixo, a publicação original.
Tanya aposta em nova fase artística
O lançamento deste single e a transformação visual de Tanya foram amplamente comentados nas redes sociais, onde a cantora partilhou registos da estreia e deixou claro que está pronta para surpreender com a sua nova identidade artística.
Em cima, espreite a galeria de fotografias de Tanya, que preparámos para si.