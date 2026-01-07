Apresentador da TVI recorda "trauma" antigo que o assombra: «O fim do mundo»

Cláudio Ramos partilhou uma reflexão profunda sobre a velocidade a que o tempo passa. Numa publicação no Instagram, composta por um carrossel de imagens, o apresentador recordou o "trauma" que viveu há 26 anos e que ainda hoje o marca.

Na legenda da publicação, que reúne 20 momentos do seu quotidiano, Cláudio Ramos deixou um desabafo nostálgico que ressoou junto dos seguidores. O apresentador relembrou os receios que sentiu na viragem do milénio, quando muitos temiam o "fim do mundo".

«Parecendo que não estamos em 2026, até parece que foi ontem que andava eu a tremer com a chegada do ano 2000, na minha cabeça, ia dar-se o fim do mundo. Imaginem vocês! Entretanto o mundo não acabou, mas não podemos dizer que a coisa vá no bom sentido, mas também não estou aqui para agoirar, Deus me livre!», escreveu o apresentador na legenda do carrossel.

A reflexão de Cláudio Ramos tocou muitos dos seus seguidores, que se identificaram com a sensação de que o tempo parece acelerar a cada ano que passa. O apresentador mostrou-se simultaneamente aliviado por o mundo não ter acabado, mas também cauteloso quanto aos rumos atuais da sociedade.