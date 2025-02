Surpresa bombástica de última hora! Hoje há sanção no Desafio Final, quem será sancionado?

Maria Botelho Moniz iniciou o Diário do Secret Story - Desafio Final com uma notícia bombástica.

No Especial do Secret Story com Cláudio Ramos, vai haver Sanção na Malveira. Como sempre, dentro de um Desafio Final, tudo pode acontecer e hoje não vai ser exceção.

A apresentadora revelou que desconfia do que vai acontecer, mas só podemos esperar até logo à noite para saber tudo o que vai acontecer.

Atenção que já não é a primeira sanção que ocorre dentro da Casa. Como irá ser a reação dos concorrentes?

Não pode perder tudo o que vai acontecer.