Entrou no Secret Story e foi notícia por ter sido afastado do filho. Agora vai ser pai pela segunda vez

O Secret Story já foi palco de muitas histórias marcantes, mas poucas ficaram tão gravadas na memória dos espectadores como a de Cláudio Viana. O ex-concorrente da terceira edição destacou-se pela relação intensa e polémica que viveu dentro da casa com Jéssica Maria.

O romance rapidamente conquistou atenções, mas acabou por não resistir à pressão do exterior, terminando pouco tempo depois do fim do programa. Ainda assim, Cláudio Viana continuou a dar que falar, desta vez por motivos bem mais delicados.

Já fora do mundo dos reality shows, Cláudio Viana foi pai, mas a sua vida pessoal enfrentou momentos difíceis. Em junho do ano passado, foi notícia por alegadamente ter sido impedido de estar com o filho pela mãe da criança.O caso gerou alguma controvérsia e trouxe à tona as dificuldades que enfrentava na sua vida familiar.

Agora, a vida parece sorrir novamente a Cláudio Viana. O ex-concorrente anunciou que vai ser pai pela segunda vez, fruto da sua atual relação com Bonnie Rizos. A novidade surge como um novo capítulo, marcado por esperança e estabilidade.

Este anúncio representa uma mudança significativa na vida de Cláudio, que tem procurado reconstruir-se e focar-se no futuro. Depois de um período conturbado, a chegada de um novo filho simboliza um recomeço e uma oportunidade de viver a paternidade de forma mais tranquila.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens de Cláudio Viana e do anúncio da gravidez da namorada.