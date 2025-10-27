Apresentadora da TVI abre as portas de casa. E o closet é de ficar de queixo caído

Mafalda Castro surpreendeu os seguidores ao partilhar no TikTok uma verdadeira home tour, revelando os espaços mais especiais da sua casa. Num vídeo que já se tornou viral, a apresentadora, de 31 anos, levou os fãs a conhecer cada canto do lar que construiu com dedicação.

Da entrada à sala de estar, passando pela cozinha e pelo quarto de casal, Mafalda Castro mostrou todos os detalhes da casa. Mas, foi o closet que conquistou todas as atenções.

Veja o vídeo na íntegra, em baixo.

A entrada e a garrafeira

O vídeo começa logo à entrada, mas é na garrafeira que Mafalda Castro confessa ter encontrado “o maior desafio desta casa”. O espaço, pensado ao detalhe, acabou por se tornar uma das áreas mais originais e funcionais da habitação.

A sala de estar

De seguida, a apresentadora mostra a sala de estar, que descreve como o sítio “onde passam mais tempo em casa”. É neste espaço que Mafalda Castro e o companheiro Rui Simões relaxam e recebem amigos, reforçando a ideia de que esta é a zona mais vivida do lar.

A cozinha

A cozinha não ficou de fora da tour. Também ela é um dos locais mais usados da casa e onde a apresentadora passa bons momentos do dia a dia, reforçando o ambiente acolhedor e prático que procurou ao decorar.

O closet dos sonhos

Um dos pontos altos da visita é o closet. Mafalda Castro revelou que a parte de que mais gosta é a ilha central, que torna o espaço “único” e com “muita arrumação”. Para a apresentadora, esta foi uma forma de aliar funcionalidade a estilo.

O quarto do casal

Por fim, a tour termina no quarto do casal, que Mafalda Castro apelida carinhosamente de “o descanso dos guerreiros”. Um espaço pensado para transmitir calma, conforto e intimidade, ideal para recuperar energias após os dias intensos de trabalho.

Com esta partilha, Mafalda Castro permitiu que os fãs conhecessem um lado mais íntimo da sua vida, mostrando que a sua casa reflete não só bom gosto, mas também a sua personalidade autêntica e descontraída.

Recorde-se que Manel é o primeiro filho de Mafalda Castro e Rui Simões, que estão juntos há cerca de quatro anos, depois de se terem conhecido nos bastidores do programa da TVI, Big Brother Famosos, em 2020.