Implacável com os recrutas, Comandante Moutinho faz aviso à base: «Sejam disciplinados, saibam o que estão a fazer»

Perante os recrutas alinhados na parada, José Moutinho começou por admitir que o dia não tinha arrancado o dia da melhor maneira. Ainda assim, fez questão de salientar que a atitude demonstrada pelo grupo acabou por mudar o seu estado de espírito. «Eu acordei mal-disposto, mas já fiquei bem-disposto, porque chego à parada e vejo a companhia formada impecáveis», afirmou, deixando um elogio inicial.

O clima de elogios não se manteve durante muito mais tempo, o Comandante foi claro no aviso ue deu aos recrutas para o comportamento fora dos momentos de formatura: «Espero que, durante a noite, vocês tenham as mesmas atitudes que tiveram hoje ao formar, ou seja, sejam disciplinados e saibam o que estão a fazer», alertou.

O Comandante José Moutinho reforçou ainda a necessidade de consistência na forma como os concorrentes se dirigem aos seus superiores, sublinhando que o respeito deve ser permanente para com os Instrutores, pedindo que os recrutas: «Se dirijam aos vossos instrutores com o mesmo respeito e consideração como que estão nesta parada neste momento».

Num recado direto a eventuais críticas ou comentários sobre a exigência do treino, o responsável fez questão de esclarecer o papel dos instrutores e afastar qualquer ideia de abuso. «Os instrutores não estão aqui para vos atormentar, ou para vos fazer a vida negra, ou para vos desrespeitar. Eles estão aqui para serem um exemplo para vocês», frisou.

Segundo o Comandante, a experiência vivida no programa pretende ir para além do esforço físico e extra programa, tendo como principal objetivo a transmissão de valores úteis para a vida fora do contexto militar. «Que vos traga algo de positivo para as vossas vidas civis. No mínimo, quanto ao saber estar, quanto ao saber respeitar e quanto ao saber enfrentar problemas da melhor maneira possível, pelo autocontrolo», explicou o Comandante.

No final do aviso, o Comandante José Moutinho garantiu que a exigência aplicada não tem como finalidade humilhar, mas sim promover o crescimento pessoal de cada concorrente. «Ninguém está aqui para torturar, para chincalhar, para rebaixar, ou o que quer que seja. Antes, pelo contrário. E eu quero que vocês compreendam isso. Qualquer atitude da nossa parte é em prol do vosso crescimento como pessoas», concluiu.