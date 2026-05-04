Já sabemos quem foi o terceiro concorrente expulso do Desafio Final

O Secret Story - Desafio Final viveu mais um momento decisivo na gala desta noite e já é conhecido o terceiro concorrente expulso desta edição. A decisão foi revelada em direto, numa noite marcada por tensão e reviravoltas.

O primeiro momento de alívio chegou com Marisa Susana, que foi a primeira concorrente salva, ao reunir 45% dos votos do público para permanecer no jogo. A votação deixou claro o apoio dos espectadores, afastando-a do risco de expulsão.

Com a salvação de Marisa, todas as atenções centraram-se no duelo final, protagonizado por Juliana e Afonso Leitão. O ambiente dentro da casa tornou-se ainda mais tenso, com os concorrentes conscientes da importância deste momento numa fase ainda inicial do jogo.

A decisão acabou por ditar a saída de Juliana, com 27% dos votos, tornando-se assim a terceira expulsa do “Desafio Final”. A revelação foi recebida com surpresa dentro da casa, com reações emotivas por parte dos colegas, que assistiram a mais uma despedida.

A gala ficou marcada pela ansiedade até ao último segundo, num programa onde cada expulsão começa a pesar cada vez mais na estratégia dos concorrentes que continuam na luta pela vitória.