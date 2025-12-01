Um dos casais está separado: Este foi o concorrente expulso do Secret Story 9 e estas foram as lágrimas

Secret Story 9: Dylan é o concorrente expulso e deixa Inês em lágrimas numa noite de fortes emoções

A gala do Secret Story 9 voltou a ser marcada por tensão, surpresas e muita emoção. Nesta noite decisiva, foi finalmente revelado o nome do concorrente expulso pelo público: Dylan foi o menos votado, somando apenas 36% dos votos, enquanto Inês conquistou 64% e permaneceu na casa. Já Fábio tinha sido o primeiro a ser salvo.

A expulsão de Dylan acabou por separar um dos casais mais comentados da edição. Assim que o resultado foi anunciado, o ambiente na casa dividiu-se entre abraços, lágrimas e reações inesperadas.

Inês desaba em lágrimas ao perceber que perde o namorado na casa

O momento mais marcante da noite aconteceu quando Inês, visivelmente abalada, percebeu que Dylan seria mesmo o concorrente eliminado. A jovem não conteve as lágrimas e acabou por desabar num pranto incontrolável.

Poucos minutos depois, foi chamada ao confessionário, ainda a tentar recompor-se, num dos momentos mais emocionantes desta edição.

Liliana abraça Fábio de imediato

Do outro lado das emoções, Liliana não conteve a felicidade ao ver Fábio entrar na sala salvo pelos portugueses. A concorrente correu para os braços do companheiro, num gesto espontâneo que não passou despercebido aos fãs do programa.

Uma gala intensa que mudou o rumo do jogo

A saída de Dylan promete alterar dinâmicas, alianças e estratégias dentro da casa mais vigiada do País. A relação com Inês, agora obrigada a seguir sem ele, será um dos focos das próximas semanas — e os espectadores já aguardam novas reações.