Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro

A notícia abalou o universo do entretenimento norte-americano. Criscilla Anderson, dançarina profissional e estrela do reality show “Country para Sempre”, anunciou a própria morte aos 45 anos através de uma publicação partilhada no seu Instagram. A artista enfrentava, há vários anos, uma dura batalha contra um cancro do cólon.

A mensagem foi divulgada por uma amiga próxima, Lindsey, que assumiu a gestão da conta de Anderson nos momentos finais. “Meu coração está despedaçado em compartilhar isto. Prometi à Criscilla que estaria ao lado dela nessa jornada sempre que ela não conseguisse ficar de pé sozinha”, escreveu, acrescentando que estar com a amiga “até ao fim” foi “a maior honra” da sua vida.

A despedida emocionante de Criscilla Anderson

No texto deixado preparado pela própria Criscilla, a estrela de reality show dirigiu-se à sua comunidade com palavras profundamente tocantes: “Se alguém está a ler isto, finalmente deslizei para os braços de Jesus, em paz e rodeada de amor. Eu lutei com força e amei profundamente. Eu não me fui… Eu estou em casa.”

A dançarina, cuja história familiar era central no programa “Country para Sempre”, deixou ainda mensagens personalizadas para os quatro filhos, Ethan, Savannah, Emmarie e Everleigh, reforçando o amor que sempre nutriu pela família.

“Os meus bebés… eu estou a cuidar de vocês. Quando um momento parecer quente, familiar, ou tão bonito que não pode ser coincidência, sou eu”, escreveu Criscilla, numa despedida que comoveu milhares de seguidores.

Veja a publicação original, em baixo.

Uma vida marcada pelo amor e pela fé

Criscilla Anderson ficou conhecida pela participação no reality show que retratava o quotidiano da família: ela, o ex-marido Coffey Anderson, e os três filhos em comum, além da filha mais velha, fruto de uma relação anterior.

A lutadora, sempre muito franca sobre o tratamento e o impacto da doença na família, tornou-se uma inspiração para muitos espectadores e seguidores que acompanharam a sua jornada.

Antes de finalizar a mensagem, Criscilla deixou um agradecimento especial ao grupo de amigas que a apoiou nos momentos mais difíceis: “Obrigada por me segurarem quando eu não consegui ficar de pé, por limparem as minhas lágrimas, por me levarem aos compromissos e por me fazerem rir. Vocês foram as mãos de Deus na minha vida durante anos.”

A publicação emocionou o público e rapidamente se tornou viral, num tributo à força, fé e resiliência de uma mulher que tocou milhares de vidas.