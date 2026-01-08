Cristiana Jesus diz não ter poupanças «investi tudo em viagens»

Cristiana Jesus recorreu recentemente às redes sociais para partilhar um story que combina humor e alguma sinceridade. A influenciadora e ex-concorrente do secret story, lançou aos seguidores uma pergunta simples «Onde guardas o teu dinheiro? Tens conta poupança?» criando expectativa em torno de uma possível sugestão financeira.

A resposta surge de forma descontraída e alinhada com a sua imagem pública: «na galeria de fotos do telemóvel, investi tudo em viagens». A frase, acompanhada por um emoji bem-humorado, reforça a ideia de que as experiências e memórias ocupam um lugar central nas suas prioridades, numa narrativa muito comum entre criadores de conteúdo ligados ao turismo e ao bem-estar.

O story é ilustrado com uma fotografia captada num cenário de praia paradisíaco, onde Cristiana surge em ambiente de férias, reforçando visualmente a mensagem associada ao investimento em experiências.