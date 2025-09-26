Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Ao Minuto

19:37
Vera apaixonada por Inês? Dylan em choque com sentimentos inesperados - Big Brother
04:12

Vera apaixonada por Inês? Dylan em choque com sentimentos inesperados

19:28
Pedro é acusado de ser agressivo em pleno Especial e acaba a desentender-se com Fábio - Big Brother
03:42

Pedro é acusado de ser agressivo em pleno Especial e acaba a desentender-se com Fábio

19:19
Fábio tenta aproximar-se de Liliana, mas Carina recusa trocar de cama - Big Brother
04:58

Fábio tenta aproximar-se de Liliana, mas Carina recusa trocar de cama

19:02
«Ele se quiser que venha»: Rui apanha Ana a falar de si no corredor - Big Brother
04:37

«Ele se quiser que venha»: Rui apanha Ana a falar de si no corredor

18:49
Dylan confronta Vera sobre ligação com Bruno Simão! Veja as imagens - Big Brother
04:54

Dylan confronta Vera sobre ligação com Bruno Simão! Veja as imagens

18:36
Liliana desconfia de Mariana e Fábio. Será que à interesse no ar? - Big Brother
03:27

Liliana desconfia de Mariana e Fábio. Será que à interesse no ar?

18:34
Vera está interessada em Inês? Veja as imagens do confessionário - Big Brother
03:24

Vera está interessada em Inês? Veja as imagens do confessionário

18:23
Não se fala de outra coisa! Marisa Susana discute com toda a casa por motivo insólito e acaba desmaiada no chão - Big Brother
06:30

Não se fala de outra coisa! Marisa Susana discute com toda a casa por motivo insólito e acaba desmaiada no chão

18:14
Marisa Susana regressa à casa após desmaio: «É muito mau não ouvir o próximo» - Big Brother
06:19

Marisa Susana regressa à casa após desmaio: «É muito mau não ouvir o próximo»

17:32
Marisa Susana em lágrimas: «Não sabes o que eu passo sem comer gelo!» - Big Brother
11:02

Marisa Susana em lágrimas: «Não sabes o que eu passo sem comer gelo!»

17:30
Marisa Susana desmaia depois de discussão? Vejas as imagens - Big Brother
11:02

Marisa Susana desmaia depois de discussão? Vejas as imagens

17:25
Caos instalado! Marisa Susana traz apenas gelo da corrida à dispensa e colegas passam-se: «Qual é o teu problema!?» - Big Brother
09:16

Caos instalado! Marisa Susana traz apenas gelo da corrida à dispensa e colegas passam-se: «Qual é o teu problema!?»

17:25
Marisa Susana em confronto cara a cara com Sandro: «Baixinho! Comigo não» - Big Brother
09:16

Marisa Susana em confronto cara a cara com Sandro: «Baixinho! Comigo não»

16:45
Liliana chora baba e ranho e assume: «Deito-me a pensar no meu namorado e na m**** que sou» - Big Brother
04:06

Liliana chora baba e ranho e assume: «Deito-me a pensar no meu namorado e na m**** que sou»

16:42
Liliana emociona-se ao falar de sentimentos por Fábio: «Estou confusa...» - Big Brother
03:35

Liliana emociona-se ao falar de sentimentos por Fábio: «Estou confusa...»

16:25
Sandro desabafa com Fábio e Liliana: «Era fixe se pudessem acabar relações...» - Big Brother
02:40

Sandro desabafa com Fábio e Liliana: «Era fixe se pudessem acabar relações...»

16:07
Marisa Susana vence Joana em prova de rapidez e ganha privilégio de luxo - Big Brother
00:55

Marisa Susana vence Joana em prova de rapidez e ganha privilégio de luxo

16:02
Choradeira: Marisa desaba em lágrimas e até os colegas ficam emocionados - Big Brother
03:01

Choradeira: Marisa desaba em lágrimas e até os colegas ficam emocionados

15:43
Vera declara-se a Dylan: «Se eu não quisesse...» - Big Brother
01:39

Vera declara-se a Dylan: «Se eu não quisesse...»

15:36
Dylan está mal resolvido com a 'ex'? Vera acha que sim e confronta-o: «Ficas a tremer» - Big Brother
02:21

Dylan está mal resolvido com a 'ex'? Vera acha que sim e confronta-o: «Ficas a tremer»

15:05
Dylan continua com ciúmes de Vera e Bruno: «Será que é real?» - Big Brother
04:10

Dylan continua com ciúmes de Vera e Bruno: «Será que é real?»

15:05
«Já disseram que só estive contigo para...»: Dylan enfrenta Vera em conversa tensa - Big Brother
01:13

«Já disseram que só estive contigo para...»: Dylan enfrenta Vera em conversa tensa

14:55
Liliana ataca Bruna forte e feio: «Ela está a passar pelos pingos da chuva» - Big Brother
01:05

Liliana ataca Bruna forte e feio: «Ela está a passar pelos pingos da chuva»

14:46
Fábio reage às críticas: «Eu e a Liliana não temos de ser julgados» - Big Brother
02:55

Fábio reage às críticas: «Eu e a Liliana não temos de ser julgados»

14:36
Liliana surpreende tudo e todos com elogios a rival: «Gosto mesmo muito de ti» - Big Brother
08:31

Liliana surpreende tudo e todos com elogios a rival: «Gosto mesmo muito de ti»

Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

  • Secret Story
  • Há 1h e 30min
Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem» - Big Brother

Cristiana Jesus partilhou com os seguidores o resultado da rinosseptoplastia a que se submeteu recentemente. Antes de revelar as imagens do pós-operatório, a ex-concorrente do Secret Story deixou um aviso: “Peço às pessoas mais sensíveis que não se choquem”.

Cristiana Jesus submeteu-se a uma rinosseptoplastia, que se trata de uma cirurgia que combina a rinoplastia (correção estética do nariz) com a septoplastia (tratamento do desvio do septo nasal). A ex-concorrente do Secret Story explicou que o procedimento teve como objetivo não só melhorar a estética, mas também resolver dificuldades respiratórias que enfrentava há vários anos.

Duas semanas após a cirurgia, Cristiana mostrou o antes e depois nas redes sociais, através de um vídeo gravado em Bali. «Fiz uma rinosseptoplastia há duas semanas. Muitos de vocês podem não notar grande diferença porque estou a filmar de frente, como sempre fiz convosco. A não ser este inchaço bem visível e este negro, porque a cirurgia foi apenas há duas semanas», explicou.

A jovem admitiu que este era um dos seus maiores complexos: «Se vocês repararem, eu não tenho uma única foto de perfil, nem nenhum vídeo de perfil, porque realmente era uma grande insegurança minha, um grande complexo desde muito jovem».

Antes de mostrar as imagens do pós-operatório, deixou ainda um aviso: «Peço às pessoas mais sensíveis que não se choquem.».

 

Cristiana revelou também que já tinha marcado a cirurgia anteriormente, mas a falta de coragem levou-a a adiar o procedimento. As mensagens negativas recebidas online agravaram o desconforto psicológico que sentia. Ainda assim, o momento em que retirou a tala trouxe alívio: «No dia em que tirei a tala foi um alívio, porque percebi que não iria ficar desfigurada», afirmou, sublinhando que pediu ao cirurgião para não alterar as suas feições naturais.

Apesar das mudanças já serem visíveis, Cristiana recordou que o resultado definitivo da rinosseptoplastia só ficará concluído entre nove meses e um ano.

Ao partilhar de forma transparente esta experiência, Cristiana Jesus abriu o coração sobre um dos maiores complexos da sua vida. O testemunho mostra não só a transformação estética, mas também o impacto positivo na saúde e no bem-estar emocional da ex-concorrente do Secret Story.

Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Há 36 min
Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Há 3h e 17min
Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Há 3h e 30min
Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Hoje às 12:00
Renata Reis sobre Lídia, concorrente do «Secret Story 9»: «Ela vai provocando»

Renata Reis sobre Lídia, concorrente do «Secret Story 9»: «Ela vai provocando»

Hoje às 11:40
Cristina Ferreira sobre o «Secret Story 9»: «O Dylan ainda não percebeu nada da Vera e da Inês, pois não?»

Cristina Ferreira sobre o «Secret Story 9»: «O Dylan ainda não percebeu nada da Vera e da Inês, pois não?»

Hoje às 11:36
Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Hoje às 11:52
Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»
02:35

Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»

Hoje às 11:18
Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

21 set, 22:23
Marisa Susana desmaia depois de discussão? Vejas as imagens
11:02

Marisa Susana desmaia depois de discussão? Vejas as imagens

Há 2h e 20min
Pedro abre o coração e desaba em lágrimas. Marisa emociona-se ao ouvir o marido
04:36

Pedro abre o coração e desaba em lágrimas. Marisa emociona-se ao ouvir o marido

Hoje às 12:52
Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Momento Viral! Catarina Miranda em pânico com partida de Afonso Leitão

Há 36 min
Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Há 1h e 30min
Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Catarina Miranda anuncia regresso explosivo! Conheça os detalhes

Há 3h e 17min
Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»

Há 3h e 30min
Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Afinal o que é um gémeo evanescente? Explicamos o segredo mais intrigante do Secret Story

Hoje às 12:00
Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

23 set, 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

23 set, 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

23 set, 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

23 set, 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Hilariante! Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda de forma insólita: veja o vídeo!

Hilariante! Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda de forma insólita: veja o vídeo!

Há 1h e 54min
De regresso à TVI, Catarina Miranda: "Não vai ser só uma aparição"

De regresso à TVI, Catarina Miranda: "Não vai ser só uma aparição"

Há 2h e 41min
Catarina Miranda anuncia regresso à TVI: "Faltam poucos dias"

Catarina Miranda anuncia regresso à TVI: "Faltam poucos dias"

Hoje às 12:16
João Ricardo janta com companhia especial e o momento gera reação: "Ciumenta"

João Ricardo janta com companhia especial e o momento gera reação: "Ciumenta"

Ontem às 16:58
Kina: "Jesus Cristo viu a minha alma e salvou-me!"

Kina: "Jesus Cristo viu a minha alma e salvou-me!"

Ontem às 15:54
