Cristiana Jesus surpreende fãs com imagens do pós-operatório: «Peço às pessoas sensíveis que não se choquem»

Cristiana Jesus submeteu-se a uma rinosseptoplastia, que se trata de uma cirurgia que combina a rinoplastia (correção estética do nariz) com a septoplastia (tratamento do desvio do septo nasal). A ex-concorrente do Secret Story explicou que o procedimento teve como objetivo não só melhorar a estética, mas também resolver dificuldades respiratórias que enfrentava há vários anos.

Duas semanas após a cirurgia, Cristiana mostrou o antes e depois nas redes sociais, através de um vídeo gravado em Bali. «Fiz uma rinosseptoplastia há duas semanas. Muitos de vocês podem não notar grande diferença porque estou a filmar de frente, como sempre fiz convosco. A não ser este inchaço bem visível e este negro, porque a cirurgia foi apenas há duas semanas», explicou.

A jovem admitiu que este era um dos seus maiores complexos: «Se vocês repararem, eu não tenho uma única foto de perfil, nem nenhum vídeo de perfil, porque realmente era uma grande insegurança minha, um grande complexo desde muito jovem».

Antes de mostrar as imagens do pós-operatório, deixou ainda um aviso: «Peço às pessoas mais sensíveis que não se choquem.».

Cristiana revelou também que já tinha marcado a cirurgia anteriormente, mas a falta de coragem levou-a a adiar o procedimento. As mensagens negativas recebidas online agravaram o desconforto psicológico que sentia. Ainda assim, o momento em que retirou a tala trouxe alívio: «No dia em que tirei a tala foi um alívio, porque percebi que não iria ficar desfigurada», afirmou, sublinhando que pediu ao cirurgião para não alterar as suas feições naturais.

Apesar das mudanças já serem visíveis, Cristiana recordou que o resultado definitivo da rinosseptoplastia só ficará concluído entre nove meses e um ano.

Ao partilhar de forma transparente esta experiência, Cristiana Jesus abriu o coração sobre um dos maiores complexos da sua vida. O testemunho mostra não só a transformação estética, mas também o impacto positivo na saúde e no bem-estar emocional da ex-concorrente do Secret Story.