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Cristiana Jesus abre o coração após separação e fala do «príncipe encantado»

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Cristiana Jesus

Cristiana Jesus recorreu às redes sociais para fazer uma partilha especial que não passou despercebida. A ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos deixou uma reflexão sobre o “príncipe encantado”, numa altura em que vive uma nova fase da vida após a separação de Cláudio Alegre.

Cristiana Jesus voltou a captar a atenção dos seguidores com uma partilha emotiva nas redes sociais. A antiga concorrente de Secret Story - Casa dos Segredos fez uma reflexão sobre sonhos, crescimento pessoal e a ideia do “príncipe encantado”.

A publicação foi feita no Instagram, recentemente, no contexto das celebrações do Dia Internacional da Mulher. Na mensagem, Cristiana destacou a importância de acreditar nos sonhos desde a infância. «A força de uma mulher começa nos sonhos de uma menina», escreveu.

Entre as frases partilhadas, uma em particular chamou a atenção dos seguidores: «Quando crescer, quero encontrar o meu príncipe encantado. Mas crescemos e percebemos que primeiro tínhamos de ser a rainha da nossa própria vida».

A reflexão surge numa fase marcante da vida pessoal da influenciadora. Recorde-se que Cristiana Jesus separou-se recentemente de Cláudio Alegre, com quem manteve uma relação durante vários anos. O ex-casal tem um filho em comum, Guilherme Alegre, de cinco anos.

Com esta partilha, Cristiana Jesus mostrou estar focada numa nova etapa, marcada por crescimento pessoal e autoconfiança, deixando aos fãs uma mensagem inspiradora que rapidamente gerou várias reações nas redes sociais.

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