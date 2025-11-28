Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre

Cristiana Jesus anunciou recentemente a separação de Cláudio Alegre e esta sexta-feira esteve presente no programa 'Dois às 10' da TVI, onde falou pela primeira vez em televisão sobre o assunto.

O objetivo da ida da ex-concorrente do Secret Story ao programa, era comentar os últimos acontecimentos da atual edição do reality-show, mas Cláudio Ramos aproveitou a oportunidade para a confrontar sobre o fim da sua relação de 10 anos.

Ainda assim, Cristiana Jesus não deu grandes detalhes para além do que já anunciou e tentou até fugir às perguntas: «O que está partilhado, está partilhado. Eu estou bem, é o que interessa. Está tudo tranquilo», disse confirmando que continua a trabalhar com Cláudio Alegre.

O apresentador insistiu e quis saber se já tinham tentado reconciliar-se uma vez no passado, mas a ex-concorrente não quis responder: «Isso era uma novela que dava para fazer outro programa. Eu acho que nos devíamos focar na Casa dos Segredos, na outra novela», afirmou.

Recorde o comunicado da separação:

Cláudio Alegre e Cristiana Jesus confirmaram a separação oficial, após várias tentativas de reconciliação. A confirmação foi feita através de um comunicado conjunto partilhado nas redes sociais.

«Queremos partilhar convosco com toda a transparência e respeito que nós, enquanto casal, já não estamos juntos. Esta foi uma decisão ponderada, tomada com muita maturidade e serenidade. Apesar disso, continuaremos sempre unidos pelo que temos de mais importante na vida: o nosso filho», começaram por referir.

Na mesma nota, o casal acrescentou: «Ele será sempre o nosso maior elo, o nosso maior projeto e por isso continuarão a ver-nos juntos muitas vezes. Temos responsabilidades, sonhos e planos em comum que jamais deixarão de existir. Além de tudo, somos e continuamos a ser família. Essa parte não muda, não desaparece, não se perde».

«Os nossos projetos profissionais também irão manter-se exatamente como até aqui. Foram construídos com muito trabalho, dedicação e entrega e por isso continuam firmes com todo o profissionalismo e respeito que sempre tivemos um pelo outro e pelo que criámos lado a lado», informam ainda.

Cláudio e Cristiana remataram com um agradecimento: «Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de todos. Seguimos em frente, com gratidão e com o compromisso de continuar a fazer o melhor como pais, como profissionais e como equipa naquilo que a vida nos pede para construir em conjunto».