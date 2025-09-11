Inesperado! Claudio Alegre e Cristiana Jesus 'juntos' em novo passo

Ao Minuto

19:03
«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

10:15
Alerta spoiler: Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story. E está revelado o primeiro detalhe

Alerta spoiler: Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story. E está revelado o primeiro detalhe

16:01
Lembra-se de Tiago Ginga? Apaixonou-se no Secret Story, foi pai e hoje está muito diferente

Lembra-se de Tiago Ginga? Apaixonou-se no Secret Story, foi pai e hoje está muito diferente

14:37
De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

13:12
SS6: Helena Isabel e Cláudio Alegre pararam o País no maior confronto de sempre numa gala. O momento aqui

SS6: Helena Isabel e Cláudio Alegre pararam o País no maior confronto de sempre numa gala. O momento aqui

12:52
Casa dos Segredos quase a chegar: e Cristina Ferreira deixa mensagem misteriosa

Casa dos Segredos quase a chegar: e Cristina Ferreira deixa mensagem misteriosa

23:10
Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão

Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão

18:39
De 'cúmplice da voz' a procuradora do Ministério Público: 15 anos depois, esta ex-Casa dos Segredos refez a vida e até se casou

De 'cúmplice da voz' a procuradora do Ministério Público: 15 anos depois, esta ex-Casa dos Segredos refez a vida e até se casou

17:29
Fez história nos reality shows em Portugal: Este foi o maior segredo de todos os tempos do Secret Story

Fez história nos reality shows em Portugal: Este foi o maior segredo de todos os tempos do Secret Story

11:46
Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra?
07:09

Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra?

11:31
Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente
11:22

Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente

09:38
É oficial: Já sabemos a data de estreia do Secret Story e contamos-lhe tudo

É oficial: Já sabemos a data de estreia do Secret Story e contamos-lhe tudo

12:03
Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story

Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story

16:57
Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

12:38
Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti»
05:13

Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti»

11:35
Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive»
02:26

Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive»

11:32
Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família
00:50

Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família

11:28
Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!»
01:23

Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!»

11:24
O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades!
00:59

O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades!

15:39
Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte?
02:58

Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte?

15:37
Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)»
04:03

Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)»

15:35
Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…»
02:13

Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…»

15:33
Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo
02:32

Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo

15:31
Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…»
01:21

Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…»

15:29
Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…»
02:26

Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…»

Inesperado! Claudio Alegre e Cristiana Jesus 'juntos' em novo passo

  • Big Brother
  • Ontem às 15:55
Inesperado! Claudio Alegre e Cristiana Jesus 'juntos' em novo passo - Big Brother

Cláudio Alegre submeteu-se a uma cirurgia ao nariz e surpreendeu os seguidores ao partilhar, nas redes sociais, um vídeo em que afirma ter ganho «dois quilos de nariz». Mas não foi o único, Cristiana Jesus juntou-se ao processo.

Cláudio Alegre submeteu-se a uma nova cirurgia estética ao nariz e voltou a dar que falar nas redes sociais. O ex-concorrente da Casa dos Segredos recorreu ao Instagram para partilhar um vídeo em formato story, onde surgiu a tapar o rosto com uma legenda inesperada: «tenho dois quilos de nariz». 

Mas não foi o único membro da família a passar por este processo. Cristiana Jesus, ex-concorrente do Secret Story e mãe do filho de Cláudio Alegre, também decidiu avançar para uma rinoplastia. A jovem revelou nas redes sociais que realizou um «sonho antigo» e explicou que a decisão foi motivada não apenas pela estética, mas também por questões de saúde e autoestima. Apesar de uma crise de ansiedade antes da operação, Cristiana confessou ter encontrado segurança e apoio na equipa médica, mostrando-se «grata por este passo»

Desta forma, quase em simultâneo, tanto Cláudio como Cristiana partilharam momentos pessoais relativos às suas cirurgias estéticas.

Temas: Cristiana Jesus Cláudio Alegre

