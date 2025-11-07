O segredo destes ex-concorrentes que está “ligado” a Marisa e Pedro Jorge

O amor de Cláudio Alegre e Cristiana Jesus e o filho que está a conquistar corações! Não perca os momentos mais ternurentos da família!

Cristiana Jesus foi uma das convidadas da rubrica de comentários do “Secret Story 9”, no programa “Dois às 10”, emitido esta sexta-feira, 7 de novembro. Ao lado de Carina e Joana, também ex-concorrentes do formato da TVI, a bailarina analisou os acontecimentos mais recentes da atual edição — mas antes, acabou por revisitar um momento marcante do seu próprio passado televisivo.

Logo no início da conversa, Cláudio Ramos lançou uma pergunta que arrancou sorrisos no estúdio: “O teu segredo com o Cláudio qual era?”, quis saber o apresentador, referindo-se a Cláudio Alegre, marido de Cristiana Jesus.

A resposta não tardou: “Era ‘Somos um casal’. Durou duas semanas, não foi assim tanto tempo! Eu também só tinha 21 anos”, recordou entre risos.

A ex-concorrente confessou ainda que, na altura, era “muito ciumenta” e que essa característica acabou por influenciar a dinâmica dentro da casa.

“O Cláudio entrou com um suposto namorado. E depois o rapaz que estava a fazer de casal com o Cláudio começou a aproximar-se de mim… Aquilo foi, meu Deus”, contou, divertida, sublinhando que guardar um segredo deste género “é o mais difícil” no contexto do jogo.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Ainda, no decorrer da entrevista, houve um momento em que Cláudio Ramos fez um reparo sobre Pedro Jorge na casa mais vigiada do País, que não passou despercebido. Veja tudo, no vídeo em baixo.

A participação de Cristiana Jesus no “Secret Story 6” marcou o início de uma história de amor que o público acompanhou de perto e que acabou por se transformar num dos relacionamentos mais mediáticos da história dos reality shows da TVI. Hoje, Cristiana Jesus e Cláudio Alegre continuam juntos e são pais de um menino, Guilherme.