Seis meses depois da separação, Cristiana Jesus e Cláudio Alegre voltam a surgir juntos. Saiba o que os mantém unidos

Que calor! As fotos de Cristiana Jesus que estão a fazer subir a temperatura no carnaval do Rio de Janeiro. E há um detalhe que faz a diferença

O amor de Cláudio Alegre e Cristiana Jesus e o filho que está a conquistar corações! Não perca os momentos mais ternurentos da família!

Cristiana Jesus e Cláudio Alegre voltaram a aparecer juntos em público esta tarde de domingo, dia 24 de maio, surpreendendo fãs e espectadores seis meses após terem anunciado o fim da relação. O ex-casal marcou presença em dupla no programa Funtástico, onde competiram lado a lado e deixaram o público a especular sobre o verdadeiro estado da relação.

No final da atuação, Manuel Luís Goucha foi direto ao assunto e questionou os dois: «Estão juntos ou não estão juntos. Como é que é?». Cláudio Alegre respondeu na brincadeira, esquivando-se à pergunta: «Mas porque é que lhe interessa tanto saber se estamos juntos ou não? (…) Nós estamos aqui a mostrar o nosso profissionalismo».

O apresentador tentou ainda clarificar a situação: «Estão juntos na paixão pela dança (…) E são amigos». Os dois ex-concorrentes do Secret Story 6 acenaram em uníssono e deixaram claro o que os mantém unidos: «Sempre. E pais do Guilherme».

Recorde-se que o casal anunciou a separação em novembro de 2025, através de um comunicado partilhado nas redes sociais. Da relação nasceu Guilherme, que completa seis anos em julho deste ano.